Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης

Η λύση των δύο κρατών δεν είναι πλέον στο τραπέζι, δηλώνει ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ.

Λέει ότι η λύση των δύο κρατών «αποσύρθηκε» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και χαρακτηρίζει τις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας στον ΟΗΕ «παρωδία».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μποϊκοτάρουν τη σύνοδο κορυφής για τη λύση δύο κρατών.

Παράλληλα, αρνήθηκε να αποκλείσει τα σχέδια του Ισραήλ για προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στις χώρες που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Ερωτηθείς για την απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντάνον λέει ότι αυτό δεν θα αποφασιστεί τώρα.

Αντ' αυτού, ο Νετανιάχου θα ταξιδέψει πρώτα στο Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν επιστρέψει στο Ισραήλ «για να αποφασίσει ποια θα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν», λέει ο πρέσβης.

«Στο παρελθόν εφαρμόσαμε την κυριαρχία μας στα Υψώματα του Γκολάν, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά αυτό είναι θέμα συζήτησης για την κυβέρνηση».

Πιεζόμενος περαιτέρω για το αν αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το Ισραήλ θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, ο Ντάνον είπε: «Δεν μου αρέσει η λέξη προσάρτηση, την αποκαλώ εφαρμογή κυριαρχίας».

«Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να συζητήσει η κυβέρνηση», επισήμανε.

Η Γαλλία έτοιμη να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος καθώς ξεκινά η σημαντική συνάντηση του ΟΗΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν θα μιλήσουν πρώτοι, ακολουθούμενοι από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και στη συνέχεια από άλλους ηγέτες του

Ο Παλαιστίνιος pρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς θα μιλήσει επίσης, αλλά μόνο μέσω βιντεοσύνδεσης, αφού η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να εκδώσει βίζες για τον Αμπάς και την αντιπροσωπεία του, ώστε να παραστούν στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

Ο Μακρόν μόλις μπήκε στην αίθουσα του ΟΗΕ και έτυχε θερμής υποδοχής από πολλούς στην αίθουσα.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες του ΟΗΕ την Τρίτη

Ο Ντάνι Ντάνον επιβεβαιώνει ότι η αντιπροσωπεία του δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο, μια μέρα που θα κυριαρχήσουν οι συζητήσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Λέει ότι το Ισραήλ είχε ζητήσει να μεταφερθεί η συνεδρίαση, επειδή συμπίπτει με το Ρος Χασανά, μια ιερή ημέρα που σηματοδοτεί το εβραϊκό νέο έτος.

Γράφοντας στο X, λέει: «Παρά την προηγούμενη ειδοποίησή μας ότι η συνεδρίαση συμπίπτει με το Ρος Χασανά, το Συμβούλιο επέλεξε να πραγματοποιήσει τη συζήτηση ακριβώς αυτή την ημέρα».