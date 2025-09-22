Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης

Ο Ντάνι Ντάνον, πρέσβης του Ισραήλ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μιλάει στους δημοσιογράφους πριν από τη διάσκεψη του ΟΗΕ, που συνδιοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, όπου η Γαλλία είναι έτοιμη να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Newsbomb

Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η λύση των δύο κρατών δεν είναι πλέον στο τραπέζι, δηλώνει ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ.

Λέει ότι η λύση των δύο κρατών «αποσύρθηκε» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και χαρακτηρίζει τις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας στον ΟΗΕ «παρωδία».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μποϊκοτάρουν τη σύνοδο κορυφής για τη λύση δύο κρατών.

Παράλληλα, αρνήθηκε να αποκλείσει τα σχέδια του Ισραήλ για προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στις χώρες που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Ερωτηθείς για την απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντάνον λέει ότι αυτό δεν θα αποφασιστεί τώρα.

Αντ' αυτού, ο Νετανιάχου θα ταξιδέψει πρώτα στο Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν επιστρέψει στο Ισραήλ «για να αποφασίσει ποια θα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν», λέει ο πρέσβης.

«Στο παρελθόν εφαρμόσαμε την κυριαρχία μας στα Υψώματα του Γκολάν, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά αυτό είναι θέμα συζήτησης για την κυβέρνηση».

Πιεζόμενος περαιτέρω για το αν αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το Ισραήλ θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, ο Ντάνον είπε: «Δεν μου αρέσει η λέξη προσάρτηση, την αποκαλώ εφαρμογή κυριαρχίας».

«Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να συζητήσει η κυβέρνηση», επισήμανε.

Η Γαλλία έτοιμη να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος καθώς ξεκινά η σημαντική συνάντηση του ΟΗΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν θα μιλήσουν πρώτοι, ακολουθούμενοι από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και στη συνέχεια από άλλους ηγέτες του

Ο Παλαιστίνιος pρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς θα μιλήσει επίσης, αλλά μόνο μέσω βιντεοσύνδεσης, αφού η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να εκδώσει βίζες για τον Αμπάς και την αντιπροσωπεία του, ώστε να παραστούν στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

Ο Μακρόν μόλις μπήκε στην αίθουσα του ΟΗΕ και έτυχε θερμής υποδοχής από πολλούς στην αίθουσα.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες του ΟΗΕ την Τρίτη

Ο Ντάνι Ντάνον επιβεβαιώνει ότι η αντιπροσωπεία του δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο, μια μέρα που θα κυριαρχήσουν οι συζητήσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Λέει ότι το Ισραήλ είχε ζητήσει να μεταφερθεί η συνεδρίαση, επειδή συμπίπτει με το Ρος Χασανά, μια ιερή ημέρα που σηματοδοτεί το εβραϊκό νέο έτος.

Γράφοντας στο X, λέει: «Παρά την προηγούμενη ειδοποίησή μας ότι η συνεδρίαση συμπίπτει με το Ρος Χασανά, το Συμβούλιο επέλεξε να πραγματοποιήσει τη συζήτηση ακριβώς αυτή την ημέρα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το City Portal της Airbnb διαθέσιμο για πρώτη φορά στα Χανιά

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΣΑΠΠ: Κορυφαίοι Ελ Κααμπί, Κωνσταντέλιας - Δυνατή στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ - Όλα τα βραβεία

22:25ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πουλόβερ από ανακυκλωμένα... ποτήρια: Η καινοτομία με χιλιάδες έσοδα που σώζει το περιβάλλον

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Κυριαρχία Ελλήνων στην κορυφαία ενδεκάδα της Super League

22:06ΚΥΠΡΟΣ

Σάλος στην Κύπρο: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλιν Φάρελ: Αποκάλυψε την πιο δύσκολη σκηνή που έχει γυρίσει ποτέ στην καριέρα του - «Ήταν θαύμα που δεν πέθανε κανείς»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης

21:41WHAT THE FACT

Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία-σταθμός για το TikTok στις ΗΠΑ: Η Oracle αναλαμβάνει την επίβλεψη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά τη Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Τιμή σε Βιεϊρίνια, Ζέκα, Νίνη και Φετφατζίδη που αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: 25χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άνδρες στην λαϊκή αγορά

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικές διαδηλώσεις στην Ιταλία υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος - Τραμπ: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς»

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου κατά Τσίπρα: "Δεν υπάρχει νέος και παλιός παρά μόνο ένας πατριωτισμός - Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ - Η Γαλλία προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Κυριαρχία Ελλήνων στην κορυφαία ενδεκάδα της Super League

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η λύση των δύο κρατών δεν είναι στο τραπέζι - Αρνήθηκε να αποκλείσει προσάρτηση Δ. Όχθης

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ