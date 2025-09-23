Μελόνι: Η Ιταλία δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και

Η Ιταλία θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και η Χαμάς θα αποκλειστεί από οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο, δήλωσε την Τρίτη η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, όπου ταξίδεψε για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Μελόνι είπε ότι η διεθνής πίεση πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επειδή αυτή ξεκίνησε τον πόλεμο και εμποδίζει το τέλος του αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τις άλλες χώρες να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά από παρόμοιες κινήσεις των δυτικών δυνάμεων, ζητώντας την όσο το δυνατόν συντομότερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

