Με μεγάφωνα το μήνυμα Νετανιάχου από τον ΟΗΕ στους 20 Ισραηλινούς ομήρους

Η απόφαση να μεταδοθεί ζωντανά η ομιλία Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης έφερε αντιδράσεις

Newsbomb

Με μεγάφωνα το μήνυμα Νετανιάχου από τον ΟΗΕ στους 20 Ισραηλινούς ομήρους
x/twitter
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνθηκε κατά την έναρξη της ομιλίας του, στους ομήρους, εξηγώντας πως έχουν στηθεί μεγάφωνα, ώστε το μήνυμά του να φτάσει στα αυτιά των 20 ομήρων που εξακολουθούν να ζουν στη Λωρίδα.

Η απόφαση να μεταδοθεί ζωντανά η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε κύμα κριτικής και ανησυχίας τόσο στον στρατιωτικό τομέα όσο και στις οικογένειες των ομήρων της Χαμάς.

Το μέτρο, χαρακτηρίστηκε από ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές ως παράλογη ενέργεια και πορκάλεσε οργή από ομάδες συγγενών στρατιωτών και αιχμαλώτων.

Η επίσημη οδηγία, ήταν να εγκατασταθούν μεγάφωνα σε φορτηγά που βρίσκονται αποκλειστικά στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων της Γάζας, με στόχο τη διάδοση της ομιλίας του Νετανιάχου στον πληθυσμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας δημόσιας διπλωματίας και έχει διαταχθεί να μην ενέχει πρόσθετους κινδύνους για τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Το γραφείο τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «διέταξε ρητά αυτή η επιχείρηση να μην θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες του IDF».

Η αντίδραση εντός του στρατιωτικού κατεστημένου δεν άργησε να έρθει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, ο στρατός εξέφρασε την αντίθεσή του στη διαταγή, καθώς η αρχική εκτέλεση θα απαιτούσε από τους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να μετακινηθούν σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, εκθέτοντας τους εαυτούς τους σε επιθέσεις της Χαμάς.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος είπε στην εφημερίδα Haaretz: «Είναι μια τρελή ιδέα. Άνθρωποι σε όλο το πολιτικό φάσμα ρωτούν: «Τι είναι αυτή η πλάνη;». Κανείς δεν καταλαβαίνει τι στρατιωτικό όφελος υπάρχει εδώ».

Στο διαδίκτυο δημοσιεύθηκαν πλάνα από μεγάφωνα τοποθετημένα σε στρατιωτικά οχήματα.

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για τον ψυχολογικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η μετάδοση της ομιλίας στους αιχμαλώτους.

Ένοπλες ομάδες κρατούν επί του παρόντος 48 ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 26 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.

Τα υπόλοιπα αντιστοιχούν σε άτομα που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, πυροδοτώντας την ένοπλη σύγκρουση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα – Το Reuters αποδομεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανιψιές καταγγέλλουν τον θείο τους για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση από την παιδική τους ηλικία

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Οι άνδρες χρεώνονται για να εντυπωσιάσουν σε ρομαντικά ραντεβού

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Είμαστε δώδεκα ματς αήττητοι. So what;»

18:04LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Γιώργος Καραμίχος: «Ξερνούσα αίμα, το στομάχι μου είχε τρύπες»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Η οικογένεια του Ντένις δεν έχει καμία ενημέρωση», λέει η Κωνσταντοπούλου

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα - «Τερματίζει τον πόλεμο»

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποκαλύψεις από την πρώην του Γιαμάλ: «Ο ατζέντης του κρατά ημερολόγιο με τις γυναίκες που συναντά»

17:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνευρη συνεδρίαση - Επιλεκτικές τοποθετήσεις - Ανέβηκαν 48 μετοχές

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες: Ποινική αντιμετώπιση για επικίνδυνη οδήγηση

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ανθρωποκεντρική στρατηγική του ομίλου Fourlis για ένα υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

17:33LIFESTYLE

Έξαλλοι οι θαυμαστές του «Law and Order» για τη δολοφονία πρωταγωνιστή στην πρεμιέρα της 27ης σεζόν

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από την προσφυγή κατά της αποζημίωσης συγγενών θύματος

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζει κάτω από την Γη και είναι πανέμορφη: Η μάχη για τη σωτηρία της σπανιότερης ορχιδέας στον κόσμο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Με μεγάφωνα το μήνυμα Νετανιάχου από τον ΟΗΕ στους 20 Ισραηλινούς ομήρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις - Τι αναφέρει το αεροδρόμιο

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του» - Μαζικές αποχωρήσεις όταν ανέβηκε στο βήμα

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας, παρά το ότι έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανιψιές καταγγέλλουν τον θείο τους για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση από την παιδική τους ηλικία

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα - «Τερματίζει τον πόλεμο»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Η οικογένεια του Ντένις δεν έχει καμία ενημέρωση», λέει η Κωνσταντοπούλου

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα της NASA για το «σιωπηλό» τέλος της ζωής στη Γη - Η κρίσιμη ημερομηνία

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

13:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσε κάτω!»: Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συλλαμβάνουν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Δείτε βίντεο

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

18:04LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Γιώργος Καραμίχος: «Ξερνούσα αίμα, το στομάχι μου είχε τρύπες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ