Με μεγάφωνα το μήνυμα Νετανιάχου από τον ΟΗΕ στους 20 Ισραηλινούς ομήρους

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνθηκε κατά την έναρξη της ομιλίας του, στους ομήρους, εξηγώντας πως έχουν στηθεί μεγάφωνα, ώστε το μήνυμά του να φτάσει στα αυτιά των 20 ομήρων που εξακολουθούν να ζουν στη Λωρίδα.

Η απόφαση να μεταδοθεί ζωντανά η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε κύμα κριτικής και ανησυχίας τόσο στον στρατιωτικό τομέα όσο και στις οικογένειες των ομήρων της Χαμάς.

Το μέτρο, χαρακτηρίστηκε από ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές ως παράλογη ενέργεια και πορκάλεσε οργή από ομάδες συγγενών στρατιωτών και αιχμαλώτων.

Η επίσημη οδηγία, ήταν να εγκατασταθούν μεγάφωνα σε φορτηγά που βρίσκονται αποκλειστικά στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων της Γάζας, με στόχο τη διάδοση της ομιλίας του Νετανιάχου στον πληθυσμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας δημόσιας διπλωματίας και έχει διαταχθεί να μην ενέχει πρόσθετους κινδύνους για τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Το γραφείο τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «διέταξε ρητά αυτή η επιχείρηση να μην θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες του IDF».

Η αντίδραση εντός του στρατιωτικού κατεστημένου δεν άργησε να έρθει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, ο στρατός εξέφρασε την αντίθεσή του στη διαταγή, καθώς η αρχική εκτέλεση θα απαιτούσε από τους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να μετακινηθούν σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, εκθέτοντας τους εαυτούς τους σε επιθέσεις της Χαμάς.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος είπε στην εφημερίδα Haaretz: «Είναι μια τρελή ιδέα. Άνθρωποι σε όλο το πολιτικό φάσμα ρωτούν: «Τι είναι αυτή η πλάνη;». Κανείς δεν καταλαβαίνει τι στρατιωτικό όφελος υπάρχει εδώ».

Στο διαδίκτυο δημοσιεύθηκαν πλάνα από μεγάφωνα τοποθετημένα σε στρατιωτικά οχήματα.

IDF vehicles with mounted loudspeakers prepare to broadcast Netanyahu’s speech at UNGA to the residents of Gaza. The Prime Minister’s office stated that the speakers will be deployed on the Israeli side of the border to avoid endangering the troops. pic.twitter.com/3FaJaxZ9n7 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 26, 2025

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για τον ψυχολογικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η μετάδοση της ομιλίας στους αιχμαλώτους.

Ένοπλες ομάδες κρατούν επί του παρόντος 48 ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 26 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.

Τα υπόλοιπα αντιστοιχούν σε άτομα που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, πυροδοτώντας την ένοπλη σύγκρουση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.