Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα - «Τερματίζει τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Keir Starmer στο Chequers κοντά στο Aylesbury της Αγγλίας, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους λίγο μετά την ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη. «Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Θα σας ενημερώσουμε».

Χθες, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα πρέπει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, προτού οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Την Τρίτη, ο Τραμπ παρουσίασε στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, την απελευθέρωση των ομήρων και τη δημιουργία ενός κυβερνητικού οργάνου στη Γάζα, το οποίο δεν θα ανήκει στη Χαμάς, για τη διοίκηση της Λωρίδας.

Ενώ οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες υποδέχτηκαν θετικά το σχέδιο, το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έχουν ακόμη εκφράσει δημόσια

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα σήμερα, με τις οποίες δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο έως ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του Ισραήλ, υποδηλώνουν ότι ο πρωθυπουργός δεν είναι ακόμη έτοιμος να αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ.

