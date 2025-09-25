Γάζα: Το «σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για την ειρήνη - 85 νεκροί σε 24 ώρες

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Γάζα: Το «σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για την ειρήνη - 85 νεκροί σε 24 ώρες

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα με κάθε μέσο

Ογδόντα πέντε Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη, με την πλειονότητα των θυμάτων να καταγράφονται στην πόλη της Γάζας. Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους επτά γυναίκες και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από επίθεση σε στάδιο που φιλοξενεί εκτοπισμένες οικογένειες στον καταυλισμό προσφύγων Νούσεϊράτ στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ συνέχισε τις αδιάκοπες επιθέσεις του παρά τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός από τους ηγέτες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το στάδιο αλ-Αχλί, το οποίο έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο καταφύγιο για Παλαιστίνιους που εγκαταλείπουν την ισραηλινή επίθεση, έγινε ο τόπος μιας ακόμη τραγωδίας χθες. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχευαν δύο μαχητές της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές για τον αριθμό των θυμάτων δεν συμφωνούν με τα δικά τους στοιχεία. Παράλληλα, ισραηλικά τανκς και στρατεύματα προχωρούν προς το κέντρο της πόλης, που σύμφωνα με το Ισραήλ είναι η τελευταία εστία αντίστασης της Χαμάς.

Η στρατιωτική επιχείρηση στοχεύει στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς και στην «οριστική ήττα» της παλαιστινιακής οργάνωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου τον προηγούμενο μήνα επιβεβαιώθηκε επισιτιστική κρίση. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν υπό εξαιρετικά δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες, καθώς οι υπηρεσίες υγείας και άλλες βασικές υποδομές έχουν καταρρεύσει.

Καθώς ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι ο στρατός του Ισραήλ «προκαλεί τρόμο στον παλαιστινιακό πληθυσμό της πόλης της Γάζας και αναγκάζει δεκάδες χιλιάδες να εγκαταλείψουν την περιοχή», ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, ισχυρίστηκε ότι οι Παλαιστίνιοι ωθούνται προς τα νότια «για την ασφάλειά τους».

Ωστόσο, οι ερευνητές του ΟΗΕ απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς. Μια εξεταστική επιτροπή κατέληξε αυτή την εβδομάδα στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στοχεύουν στην εγκαθίδρυση μόνιμου ελέγχου στη Γάζα, διασφαλίζοντας παράλληλα μια εβραϊκή πλειοψηφία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και εντός του Ισραήλ.

Ο Ζαμίρ πρόσθεσε ότι «το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας έχει ήδη εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας» και ότι ο στρατός «θα συνεχίσει μια συστηματική και ολοκληρωμένη προέλαση» στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα.

Η πρόταση των Αμερικανών για ειρήνη

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ένα «σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα» σε Αραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά τονίστηκε ότι το σχέδιο έγινε δεκτό με ανησυχία από το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ παρουσιάζει ένα αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. O Aμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους ηγέτες στη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί επειγόντως, ανέφεραν πηγές.

Παρουσιάζει το σχέδιο όπως είπε, επειδή κάθε μέρα που συνεχίζεται ο πόλεμος, το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, πρόσθεσε μια πηγή. «Είμαστε αισιόδοξοι, και θα μπορούσα να πω ακόμη και βέβαιοι, ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποιο είδος σημαντικής εξέλιξης», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ ήταν παραλλαγές ιδεών που έχουν συζητηθεί τους τελευταίους έξι μήνες και ενημερώσεις ιδεών που ανέπτυξαν ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Οι κύριες αρχές είναι:

  • Η απελευθέρωση όλων των ομήρων που έχουν απομείνει
  • Μόνιμη εκεχειρία
  • Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας
  • Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.
  • Μια δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.
  • Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα.
  • Μερική συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι πηγές σημείωσαν ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες την υποστήριξή τους σε αυτές τις αρχές και τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν. Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες παρουσίασαν στον Τραμπ αρκετούς όρους για την υποστήριξη του σχεδίου του:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας, δεν θα καταλάβει τμήματα της Γάζας και δεν θα χτίσει οικισμούς στη Γάζα.

Θα σταματήσει επίσης να υπονομεύει το status quo στο Τζαμί Αλ-Άκσα, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί αμέσως. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, ανέφεραν πηγές.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει γενικά τις αρχές των ΗΠΑ και ότι ο συνεργάτης του, Ρον Ντέρμερ, είχε πρόσφατα συζητήσεις για το θέμα με τον Κούσνερ και τον Μπλερ.

Ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι να συζητήσουν το σχέδιο με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συνάντησης.
«Το αμερικανικό σχέδιο ήταν καλό, αλλά χρειαζόταν λίγο περισσότερη βελτίωση με τη συμβολή αραβικών χωρών. Αφού οριστικοποιηθεί, οι ΗΠΑ θα πρέπει να το πουλήσουν στον Μπίμπι», δήλωσε ένας Άραβας αξιωματούχος.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς προειδοποίησε ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στην πόλη θα θέσει σε κίνδυνο τους 48 τελευταίους ομήρους, 20 από τους οποίους θεωρείται πως είναι ζωντανοί. Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι περίπου 700.000 κάτοικοι έχουν μετακινηθεί προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη της επίθεσης, αν και ο ΟΗΕ καταμετρά περίπου 340.000.

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τον ΟΗΕ να καταγγέλλει την αύξηση των απωλειών ανάμεσα στους αμάχους και την καταστροφή κρίσιμων υποδομών, που ενδέχεται να οδηγήσει σε μόνιμο εκτοπισμό. Η ισραηλινή επιχείρηση ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 συνελήφθησαν ως όμηροι.

Από τότε, πάνω από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Γάζας, ενώ η σύγκρουση συνεχίζει να κλιμακώνεται με σοβαρές επιπτώσεις για τον άμαχο πληθυσμό.

