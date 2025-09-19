ΟΗΕ: Αντιδράσεις για το νέο βέτο των ΗΠΑ στο σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Παλαιστίνιοι αναζητούν ξύλα για πώληση ή για μαγείρεμα ανάμεσα στα ερείπια ενός κτιρίου που καταστράφηκε από ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Yousef Al Zanoun)

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο για έκτη φορά σε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που θα απαιτούσε άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων. Η αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους, δήλωσε ότι το κείμενο δεν καταδικάζει αρκετά τη Χαμάς ή δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί.

Και τα 14 άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ψήφισαν υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος - το οποίο χαρακτήριζε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα ως «καταστροφική» και καλούσε το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παροχή βοήθειας. Την ίδια στιγμή το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι τελευταίες σανίδες σωτηρίας για τους αμάχους καταρρέουν στην πόλη της Γάζας καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τη στρατιωτική του επίθεση.

Στην παγκόσμια σκηνή, το Ισραήλ και ο στενότερος σύμμαχός του φαίνονται ολοένα και πιο απομονωμένοι. Μιλώντας πριν από την ψηφοφορία, η Ορτάγκους δήλωσε ότι η αντίθεση της Ουάσινγκτον στο ψήφισμα «δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη». «Δεν καταδικάζει τη Χαμάς ούτε αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται και νομιμοποιεί λανθασμένα τις ψευδείς αφηγήσεις που ωφελούν τη Χαμάς, οι οποίες δυστυχώς έχουν βρει έδαφος σε αυτό το συμβούλιο», είπε.

Μετά την ψηφοφορία, τα μέλη του ΟΗΕ αντέδρασαν γρήγορα για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους. Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ, χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ «βαθιά λυπηρή και επώδυνη», λέγοντας ότι εμπόδισε το Συμβούλιο Ασφαλείας να «παίξει τον δίκαιο ρόλο του απέναντι σε αυτές τις φρικαλεότητες». Ο πρέσβης του Πακιστάν, Άσιμ Αχμάντ, χαρακτήρισε το βέτο ως «μια σκοτεινή στιγμή σε αυτήν την αίθουσα». «Ο κόσμος παρακολουθεί. Τα κλάματα των παιδιών πρέπει να διαπερνούν τις καρδιές μας», είπε.

Ο Άμαρ Μπεντζάμα, πρέσβης της Αλγερίας, ζήτησε συγγνώμη από τον παλαιστινιακό λαό. «Παλαιστίνιοι αδελφοί, Παλαιστίνιες αδελφές, συγχωρήστε μας», είπε. «Συγχωρήστε μας, γιατί ο κόσμος μιλάει για δικαιώματα, αλλά τα αρνείται στους Παλαιστίνιους. Συγχωρήστε μας γιατί οι προσπάθειές μας, οι ειλικρινείς μας προσπάθειες, γκρεμίστηκαν σε αυτό το τείχος απόρριψης».

Αυτή η τελευταία ψηφοφορία στον ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρωθούν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου η Γάζα θα αποτελέσει σημαντικό θέμα και στην οποία αναμένεται οι βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, ανάμεσά τους και η Βρετανία, θα αναγνωρίσουν ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Στη Γάζα, χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την περιοχή εν μέσω συνεχιζόμενων φονικών επιθέσεων, καθώς τα ισραηλινά τανκς και στρατεύματα συνεχίζουν να προελαύνουν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης χερσαίας επίθεσης.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του ανθρωπιστικού γραφείου του ΟΗΕ, δήλωσε στο BBC ότι η κατάσταση στην πόλη της Γάζας είναι «καταστροφική». Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εκστρατεία στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Τουλάχιστον 65.141 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής. Το υπουργείο αναφέρει ότι άλλοι 435 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του πολέμου ως αποτέλεσμα του υποσιτισμού και της πείνας, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τις τελευταίες 24 ώρες.

