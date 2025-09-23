Γάζα: Ο Τραμπ θα παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών χωρών την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται σε λίγες ώρες να παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς και για το μοντέλο διακυβέρνησης που θα ακολουθήσει στη μεταπολεμική περίοδο. Την πληροφορία μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς και δύο Άραβες αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

Η πρόταση των ΗΠΑ, πέρα από την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών, περιλαμβάνει αναφορές στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και στη δημιουργία ενός νέου σχήματος διακυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον επιδιώκει οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συναινέσουν στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα, ώστε να διευκολυνθεί η αποχώρηση του Ισραήλ, αλλά και να αναλάβουν ρόλο στη χρηματοδότηση της μεταβατικής περιόδου και στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα, όπως σημειώνει το Axios.