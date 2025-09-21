Ισραήλ - Νετανιάχου: Το παλαιστινιακό κράτος «δεν θα γίνει πραγματικότητα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνεται σε νομοθέτες στην Κνέσετ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ. Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2024. (AP Photo/Ohad Zwigenberg, File)

Η απάντηση του Ισραήλ στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά θα δοθεί μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, λέει ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

"Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς", δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

"Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σ.σ.) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο", πρόσθεσε.

«Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: δίνετε μια τεράστια ανταμοιβή στον τρόμο», λέει ο Νετανιάχου σε βίντεο δήλωση.«Αυτό δεν θα συμβεί», συνεχίζει. «Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του Ιορδάνη».

Αυστραλία, Καναδάς και Βρετανία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος

Σε μία συντονισμένη κίνηση εξωτερικής πολιτικής προχώρησαν η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Βρετανία αναγνωρίζοντας παλαιστινιακό κράτος, εν μέσω πολέμου στη Γάζα.

Αρχικά, η Αυστραλία προχώρησε σε μια ιστορική «στροφή» στην εξωτερική της πολιτική, αναγνωρίζοντας επισήμως την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε την απόφαση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή, με στόχο να ενισχύσει την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών στη Μέση Ανατολή. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Άντονι Αλμπάνεζε δήλωσε: «Η Αυστραλία αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τις προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού για ένα δικό του κράτος». Πρόσθεσε επίσης ότι «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει τον έλεγχο του νέου κράτους».

Ο Αλμπανέζε έκανε τη σχετική ανακοίνωση κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η δημιουργία πρεσβείας και η ενεργός διπλωματική σχέση θα προχωρήσουν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα, όπως η διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών.

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους και από τον Καναδά

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Καναδάς. «Σήμερα αναγνωρίζουμε το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι. Παράλληλα, η ίδια δήλωση περιελάμβανε και «πυρά» προς το Ισραήλ αναφέροντας πως «η ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να αποτρέψει την προοπτική ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους».

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «για πολλές δεκαετίες, η δέσμευση του Καναδά στη λύση των δύο κρατών βασιζόταν στην προσδοκία ότι αυτό το αποτέλεσμα θα επιτυγχανόταν τελικά ως μέρος διαπραγματεύσεων». Ωστόσο, αυτή η πιθανότητα «έχει διαβρωθεί» λόγω διάφορων εξελίξεων. Το γραφείο του πρωθυπουργού επικαλέστηκε την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023, το ψήφισμα του ισραηλινού κοινοβουλίου που υποστηρίζει την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καθώς και τους περιορισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Η δήλωση τονίζει ότι «η Χαμάς έχει τρομοκρατήσει τον λαό του Ισραήλ και έχει καταπιέσει τον λαό της Γάζας, προκαλώντας φρικτό πόνο», και «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπαγορεύει το μέλλον» των Παλαιστινίων.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Σύμφωνη και η Βρετανία

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, κίνηση που πραγματοποιήθηκε συντονισμένα με την Αυστραλία και τον Καναδά.

Σε δήλωσή του, ο Στάρμερ τόνισε ότι η Βρετανία προχώρησε στην αναγνώριση «μπροστά στη φρίκη που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή», με στόχο να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική της ειρήνης.

Απορρίπτοντας τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «επιβράβευση της Χαμάς», ο Στάρμερ δήλωσε κατηγορηματικά ότι η λύση των δύο κρατών σημαίνει ότι «η Χαμάς δεν μπορεί να έχει μέλλον». Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι «η ανυπόφορη καταστροφή στη Γάζα πρέπει να τελειώσει».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο, ο Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία θα προχωρούσε στην αναγνώριση, εφόσον το Ισραήλ ικανοποιούσε ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και η δέσμευση για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα οδηγούσε στη συνύπαρξη ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Ωστόσο, η ισραηλινή ηγεσία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τόρις: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ανταμοιβή στη Χαμάς

Η ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Kemi Badenoch, καταδικάζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «απολύτως καταστροφική» και ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία της Χάμας.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Badenoch απαντά στην ανακοίνωση της απόφασης από τον Βρετανό πρωθυπουργό Keir Starmer: «Καταστροφική. Απολύτως καταστροφική. Όλοι θα μετανιώσουμε για την ημέρα που ελήφθη αυτή η απόφαση».

«Ανταμείβοντας την τρομοκρατία χωρίς να τίθενται καθόλου όροι για τη Χαμάς. Αφήνει τους ομήρους να μαραζώνουν στη Γάζα και δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τα δεινά των αθώων ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε αυτόν τον πόλεμο», θρηνεί, ευθυγραμμιζόμενη με την ισραηλινή κριτική για την κίνηση αυτή.

Ισραήλ: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης υπονομεύει τη μελλοντική ειρήνη και ενισχύει τη Χαμάς

Το Ισραήλ «απορρίπτει κατηγορηματικά» την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο «και ορισμένες άλλες χώρες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δηλώνει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσημη δήλωση αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία «αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις πιθανότητες επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον», αναφέρει το υπουργείο στο X.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η αναγνώριση «όχι μόνο επιβραβεύει τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος από μια τρομοκρατική οργάνωση που καλεί και ενεργεί για την εξόντωση του Ισραήλ, αλλά και ενισχύει την υποστήριξη που απολαμβάνει η Χαμάς».

Η κρατική υπόσταση πρέπει να παραμείνει ένα ζήτημα τελικού καθεστώτος και να μην αποσυνδεθεί από την ειρήνη, αναφέρει το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει σταματήσει την υποκίνηση, την επιβράβευση των τρομοκρατών ή την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τον κατάλληλο τρόπο. «Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης», αναφέρει το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αδικαιολόγητα σύνορα», υπόσχεται το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι πολιτικές κινήσεις που στοχεύουν στο εγχώριο εκλογικό κοινό βλάπτουν μόνο τη Μέση Ανατολή και δεν βοηθούν. Αντίθετα, αν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση επιθυμούν πραγματικά να σταθεροποιήσουν την περιοχή, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και την άμεση αποστρατιωτικοποίηση».

Μπεν Γκβιρ: «Τώρα θα προτείνω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης»

Τα γεράκια της ισραηλινής κυβέρνησης αντέδρασαν αμέσως σκληρά στην αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιε καταδίκασε την πρωτοβουλία ως «ανταμοιβή για τους δολοφόνους» της Χαμάς και ανακοίνωσε ότι θα «υποβάλει πρόταση στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την άμεση εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας» και στη Δυτική Όχθη.

Ο συνάδελφός του Μίκι Ζόχαρ επανέλαβε τα συναισθήματά του: η μόνη απάντηση θα πρέπει να είναι «η εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας στην Ιουδαία, τη Σαμάρεια και την κοιλάδα του Ιορδάνη». Αυτό αναφέρει η Haaretz.

«Η αναγνώριση του «παλαιστινιακού» κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, ως ανταμοιβή για τους δολοφονικούς τρομοκράτες της Nukhba, απαιτεί άμεσες αντιμέτρηση», δηλώνει ο Ben Gvir, ζητώντας «την άμεση εφαρμογή της κυριαρχίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρια (το βιβλικό όνομα για τις περιοχές που είναι γνωστές συλλογικά ως Δυτική Όχθη) και την πλήρη διάλυση της «Παλαιστινιακής» Αρχής».

Η δύναμη Nukhba είναι η ελίτ μονάδα της Χαμάς που ηγήθηκε της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

«Σκοπεύω να υποβάλω πρόταση για την εφαρμογή της κυριαρχίας στην προσεχή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου», προσθέτει.

Ο Μπεν Γβίρ βρίσκει απήχηση στον Ιτζάκ Βάσερλαουφ του κόμματός του Otzma Yehudit, ο οποίος είναι επικεφαλής του Υπουργείου Νεγκέβ, Γαλιλαίας και Εθνικής Ανθεκτικότητας.

«Η Γη του Ισραήλ ανήκει αποκλειστικά στον λαό του Ισραήλ – δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός και δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος», δηλώνει ο Wasserlauf.

Αμπάς: Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από το Λονδίνο, ένα βήμα προς μια «διαρκή» ειρήνη

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Η Τουρκία χαιρετίζει την αναγνώριση της Παλαιστίνης από Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά

Τις αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας «να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος», χαιρετίζει η Τουρκία με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Επισημαίνει ότι το βήμα αυτό αποτελεί μια απτή απόδειξη της βούλησης να στηριχθούν το διεθνές δίκαιο και οι οικουμενικές ανθρώπινες αξίες.



«Οι χώρες που αντιτίθενται στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του αθώου παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επίσης, εκφράζεται η πεποίθηση ότι η εξέλιξη αυτή θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες και θα συμβάλει στο να αποκτήσει η Παλαιστίνη το καθεστώς που της αξίζει στη διεθνή σκηνή.



Τέλος, η Τουρκία καλεί τη διεθνή κοινότητα «να ακολουθήσει αυτό το ιστορικό βήμα για την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της δικαιοσύνης», και διαμηνύει: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους».

