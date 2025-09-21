Αυστρία: Διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Βιέννη κατά της εισβολής στη Γάζα

Τους 3000 με 3500 έφταναν, σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία, οι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους της Βιέννης εναντίον της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων.

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε κατόπιν καλέσματος της παλαιστινιακής κοινότητας στην Αυστρία και υποστηρίχθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία, προσέλκυσε περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι συνήθως στο κράτος των Άλπεων, επισήμαναν πολιτικοί παρατηρητές.

Με κεντρικό σύνθημα «κυρώσεις στο Ισραήλ - σταματήστε τη γενοκτονία!», οι συμμετέχοντες αξίωσαν η κυβέρνηση της Αυστρίας να λάβει μέτρα άμεσα. «Τα κράτη που δεν προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων γίνονται συνένοχα στη γενοκτονία προσφέροντας οικονομική και στρατιωτική συνεργασία», τόνισαν.

