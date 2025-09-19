Γάζα: Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκκένωσαν την πόλη - Εκτίμηση των IDF

«Περίπου 480.000» Παλαιστίνοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/09) ο ισραηλινός στρατός (IDF), ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της περιοχής εν μέσω αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της Χαμάς.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη και έχουν κατευθυνθεί προς τον νότιο τομέα του θύλακα από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό που διαμένει εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.

