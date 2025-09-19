Πανό του ΚΚΕ στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης: «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής (19/09), μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ανέβηκαν στην Ακρόπολη και σήκωσαν δύο πανό προς την πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, γραμμένα στα ελληνικά και στα αγγλικά.

«Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», γράφουν τα πανό του ΚΚΕ.

Τα εκατοντάδες μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της ΚΝΕ «τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο να γιγαντώσουν την πάλη για να πάψει η κτηνωδία στη Γάζα», ζητώντας «να σταματήσει κάθε στήριξη και συνεργασία με τους φονιάδες του παλαιστινιακού λαού, να καταδικαστούν Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.

