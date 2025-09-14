Η στιγμή της συμπλοκής Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στην Πλατεία Συντάγματος

Όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/09), στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεπλάκησαν 5 αλλοδαποί, δύο Ισραηλινοί (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και τρεις νεαροί Παλαιστίνιοι (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Greece ??



Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν ελαφρές σωματικές βλάβες στον 29χρονο Ισραηλινό, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Διαβάστε επίσης