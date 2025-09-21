Η Τουρκία χαιρετίζει την αναγνώριση της Παλαιστίνης από Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά

Τις αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας «να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος», χαιρετίζει η Τουρκία.

Επισημαίνει ότι το βήμα αυτό αποτελεί μια απτή απόδειξη της βούλησης να στηριχθούν το διεθνές δίκαιο και οι οικουμενικές ανθρώπινες αξίες.



«Οι χώρες που αντιτίθενται στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του αθώου παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επίσης, εκφράζεται η πεποίθηση ότι η εξέλιξη αυτή θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες και θα συμβάλει στο να αποκτήσει η Παλαιστίνη το καθεστώς που της αξίζει στη διεθνή σκηνή.



Τέλος, η Τουρκία καλεί τη διεθνή κοινότητα «να ακολουθήσει αυτό το ιστορικό βήμα για την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της δικαιοσύνης», και διαμηνύει: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους».