Αυστραλία, Καναδάς και Βρετανία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος

Σε μία συντονισμένη κίνηση εξωτερικής πολιτικής προχώρησαν η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Βρετανία αναγνωρίζοντας παλαιστινιακό κράτος, εν μέσω πολέμου στη Γάζα.

Αρχικά, η Αυστραλία προχώρησε σε μια ιστορική «στροφή» στην εξωτερική της πολιτική, αναγνωρίζοντας επισήμως την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε την απόφαση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή, με στόχο να ενισχύσει την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών στη Μέση Ανατολή. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Άντονι Αλμπάνεζε δήλωσε: «Η Αυστραλία αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τις προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού για ένα δικό του κράτος». Πρόσθεσε επίσης ότι «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει τον έλεγχο του νέου κράτους».

Ο Αλμπανέζε έκανε τη σχετική ανακοίνωση κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η δημιουργία πρεσβείας και η ενεργός διπλωματική σχέση θα προχωρήσουν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα, όπως η διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους και από τον Καναδά

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Καναδάς. «Σήμερα αναγνωρίζουμε το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι. Παράλληλα, η ίδια δήλωση περιελάμβανε και «πυρά» προς το Ισραήλ αναφέροντας πως «η ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να αποτρέψει την προοπτική ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους».

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «για πολλές δεκαετίες, η δέσμευση του Καναδά στη λύση των δύο κρατών βασιζόταν στην προσδοκία ότι αυτό το αποτέλεσμα θα επιτυγχανόταν τελικά ως μέρος διαπραγματεύσεων». Ωστόσο, αυτή η πιθανότητα «έχει διαβρωθεί» λόγω διάφορων εξελίξεων. Το γραφείο του πρωθυπουργού επικαλέστηκε την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023, το ψήφισμα του ισραηλινού κοινοβουλίου που υποστηρίζει την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καθώς και τους περιορισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Η δήλωση τονίζει ότι «η Χαμάς έχει τρομοκρατήσει τον λαό του Ισραήλ και έχει καταπιέσει τον λαό της Γάζας, προκαλώντας φρικτό πόνο», και «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπαγορεύει το μέλλον» των Παλαιστινίων.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Σύμφωνη και η Βρετανία

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, κίνηση που πραγματοποιήθηκε συντονισμένα με την Αυστραλία και τον Καναδά.

Σε δήλωσή του, ο Στάρμερ τόνισε ότι η Βρετανία προχώρησε στην αναγνώριση «μπροστά στη φρίκη που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή», με στόχο να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική της ειρήνης.

Απορρίπτοντας τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «επιβράβευση της Χαμάς», ο Στάρμερ δήλωσε κατηγορηματικά ότι η λύση των δύο κρατών σημαίνει ότι «η Χαμάς δεν μπορεί να έχει μέλλον». Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι «η ανυπόφορη καταστροφή στη Γάζα πρέπει να τελειώσει».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο, ο Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία θα προχωρούσε στην αναγνώριση, εφόσον το Ισραήλ ικανοποιούσε ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και η δέσμευση για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα οδηγούσε στη συνύπαρξη ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Ωστόσο, η ισραηλινή ηγεσία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ισραήλ - Μπεν Γκβιρ: «Τώρα θα προτείνω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης»

Τα γεράκια της ισραηλινής κυβέρνησης αντέδρασαν αμέσως σκληρά στην αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιε καταδίκασε την πρωτοβουλία ως «ανταμοιβή για τους δολοφόνους» της Χαμάς και ανακοίνωσε ότι θα «υποβάλει πρόταση στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την άμεση εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας» και στη Δυτική Όχθη.

Ο συνάδελφός του Μίκι Ζόχαρ επανέλαβε τα συναισθήματά του: η μόνη απάντηση θα πρέπει να είναι «η εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας στην Ιουδαία, τη Σαμάρεια και την κοιλάδα του Ιορδάνη». Αυτό αναφέρει η Haaretz.

«Η αναγνώριση του «παλαιστινιακού» κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, ως ανταμοιβή για τους δολοφονικούς τρομοκράτες της Nukhba, απαιτεί άμεσες αντιμέτρηση», δηλώνει ο Ben Gvir, ζητώντας «την άμεση εφαρμογή της κυριαρχίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρια (το βιβλικό όνομα για τις περιοχές που είναι γνωστές συλλογικά ως Δυτική Όχθη) και την πλήρη διάλυση της «Παλαιστινιακής» Αρχής».

Η δύναμη Nukhba είναι η ελίτ μονάδα της Χαμάς που ηγήθηκε της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

«Σκοπεύω να υποβάλω πρόταση για την εφαρμογή της κυριαρχίας στην προσεχή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου», προσθέτει.

Ο Μπεν Γβίρ βρίσκει απήχηση στον Ιτζάκ Βάσερλαουφ του κόμματός του Otzma Yehudit, ο οποίος είναι επικεφαλής του Υπουργείου Νεγκέβ, Γαλιλαίας και Εθνικής Ανθεκτικότητας.

«Η Γη του Ισραήλ ανήκει αποκλειστικά στον λαό του Ισραήλ – δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός και δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος», δηλώνει ο Wasserlauf.

