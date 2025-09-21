Ισραήλ: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης υπονομεύει τη μελλοντική ειρήνη και ενισχύει τη Χαμάς

Το Ισραήλ «απορρίπτει κατηγορηματικά» την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο «και ορισμένες άλλες χώρες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δηλώνει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσημη δήλωση αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία «αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις πιθανότητες επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον», αναφέρει το υπουργείο στο X.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η αναγνώριση «όχι μόνο επιβραβεύει τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος από μια τρομοκρατική οργάνωση που καλεί και ενεργεί για την εξόντωση του Ισραήλ, αλλά και ενισχύει την υποστήριξη που απολαμβάνει η Χαμάς».

Η κρατική υπόσταση πρέπει να παραμείνει ένα ζήτημα τελικού καθεστώτος και να μην αποσυνδεθεί από την ειρήνη, αναφέρει το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει σταματήσει την υποκίνηση, την επιβράβευση των τρομοκρατών ή την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τον κατάλληλο τρόπο. «Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης», αναφέρει το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αδικαιολόγητα σύνορα», υπόσχεται το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι πολιτικές κινήσεις που στοχεύουν στο εγχώριο εκλογικό κοινό βλάπτουν μόνο τη Μέση Ανατολή και δεν βοηθούν. Αντίθετα, αν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση επιθυμούν πραγματικά να σταθεροποιήσουν την περιοχή, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και την άμεση αποστρατιωτικοποίηση».