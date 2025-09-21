Βρετανία - Τόρις: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ανταμοιβή στη Χαμάς

Η βρετανίδα βουλευτής Kemi Badenoch μιλάει μετά την εκλογή της ως νέα ηγέτιδα του συντηρητικού κόμματος της αντιπολίτευσης, στο Λονδίνο, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024.

Η ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Kemi Badenoch, καταδικάζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «απολύτως καταστροφική» και ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία της Χάμας.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Badenoch απαντά στην ανακοίνωση της απόφασης από τον Βρετανό πρωθυπουργό Keir Starmer: «Καταστροφική. Απολύτως καταστροφική. Όλοι θα μετανιώσουμε για την ημέρα που ελήφθη αυτή η απόφαση».

«Ανταμείβοντας την τρομοκρατία χωρίς να τίθενται καθόλου όροι για τη Χαμάς. Αφήνει τους ομήρους να μαραζώνουν στη Γάζα και δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τα δεινά των αθώων ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε αυτόν τον πόλεμο», θρηνεί, ευθυγραμμιζόμενη με την ισραηλινή κριτική για την κίνηση αυτή.

Disastrous.

Absolutely disastrous.

We will all rue the day this decision was made.

Rewarding terrorism with no conditions whatsoever put in place for Hamas.



It leaves hostages languishing in Gaza and does nothing to stop the suffering of innocent people caught in this war.



It… https://t.co/7K0GH3VbQp — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) September 21, 2025

Διαβάστε επίσης