Το A320 της Airbus ξεπέρασε το 737 της Boeing κι έγινε το πιο εμπορικό αεροσκάφος όλων των εποχών

Οι παραδόσεις του Α320 έφτασαν τα 12.260 αεροσκάφη - Η επιτυχία οφείλεται και στην πρωτοποριακή τεχνολογία fly-by-wire που υιοθέτησε το A320, παρά τις αρχικές αντιστάσεις

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Airbus A320

REUTERS
Η ευρωπαϊκή Airbus κατέρριψε ένα σημαντικό εμπορικό ρεκόρ την Τρίτη, καθώς η οικογένεια αεροσκαφών A320 ξεπέρασε το Boeing 737, καθιστώντας το ως το αεροσκάφος με τις περισσότερες παραδόσεις στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Το ρεκόρ της Boeing, που κρατούσε για δεκαετίες, έσπασε μετά την παράδοση ενός νέου αεροσκάφους στην αεροπορική εταιρεία Flynas της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής συμβουλευτικής εταιρείας Cirium, οι παραδόσεις του A320 έφτασαν τις 12.260 από την έναρξη λειτουργίας του μοντέλου το 1988.

Τέσσερις δεκαετίες υπερατλαντικής μάχης

Η επίδοση αυτή επισφραγίζει μια 40ετή υπερατλαντική μάχη για μερίδιο αγοράς μεταξύ των δύο κολοσσών. Συνολικά, η Boeing και η Airbus έχουν παραδώσει πάνω από 25.000 αεροσκάφη στενής ατράκτου (narrow-body), μοντέλα που υιοθετήθηκαν ευρέως από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα αφότου η Airbus εκμεταλλεύτηκε τη μείωση της παραγωγής της Boeing μετά την ύφεση λόγω της πτώσης της ζήτησης μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η Airbus αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αεροσκαφών στον κόσμο βάσει συνολικών ετήσιων παραδόσεων.

Κρίση της Boeing

Το A320 κυκλοφόρησε το 1984, σε μια εποχή που πολλοί αμφισβητούσαν τη βιωσιμότητα της Airbus. Οι μηχανικοί στην Τουλούζ της Γαλλίας ρίσκαραν, εισάγοντας για πρώτη φορά σε επιβατικό αεροπλάνο ηλεκτρονικούς ελέγχους πτήσης (fly-by-wire), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που, παρά την αρχική αντίσταση, έγινε αργότερα ευρέως αποδεκτή.

Η Boeing είχε θέσει το πρότυπο για την παραγωγή αεροσκαφών στενής ατράκτου με το δημοφιλές 737, που πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960, αλλά βυθίστηκε σε κρίση μετά τα θανατηφόρα δυστυχήματα του 2018 και του 2019, και τώρα αποκαθιστά σταδιακά την παραγωγή της υπό ρυθμιστικούς περιορισμούς.

Οι δύο κολοσσοί αναμένεται να παρουσιάσουν νέα μοντέλα κάποια στιγμή την επόμενη δεκαετία, ωστόσο, όπως δήλωσαν σε συνέδριο στην Πράγα, δεν είναι πιθανό να ξεκινήσουν την ανάπτυξη σύντομα, καθώς αναμένουν τεχνολογικές εξελίξεις στους κινητήρες.

*Με πληροφορίες από Reuters

