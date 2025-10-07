Έσπασε το «φράγμα» η Airbus - Το Α320 το πιο δημοφιλές τζετ στην ιστορία

Ένα σημαντικό εμπορικό «φράγμα» κατάφερε να σπάσει η ευρωπαϊκή Airbus (AIR.PA) την Τρίτη (07/10), όταν η σειρά αεροσκαφών Α320 ξεπέρασε το Boeing 737 και έγινε το δημοφιλέστερο αεροσκάφος τζετ στην ιστορία.

Το ρεκόρ δεκαετιών της Boeing «καταρρίφθηκε» όταν ένα αεροσκάφος της Airbus παραδόθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην αεροπορική εταιρεία Flynas της Σαουδικής Αραβίας, ανεβάζοντας τις πωλήσεις των Α320 σε 12.260 από την έναρξη της λειτουργίας τους το 1988, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής εταιρείας συμβούλων Cirium, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κλάδο, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Η Airbus δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα στοιχεία, τα οποία παρακολούθησε ο αναλυτής προμηθειών αεροσκαφών Rob Morris.

