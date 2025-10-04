Νέο άδειασμα στον «σουλτάνο» από Τούρκους: To deal Turkish Airlines - Boeing δεν ήταν έργο Ερντογάν

Ο πρόεδρος των Turkish Airlines δήλωσε ότι η τεράστια συμφωνία 225 αεροσκαφών με την Boeing ήταν αποτέλεσμα δυόμισι ετών διαπραγματεύσεων και δεν σχετιζόταν με τη σύνοδο κορυφής Ερντογάν-Τραμπ

Μάνος Χατζηγιάννης

Νέο άδειασμα στον «σουλτάνο» από Τούρκους: To deal Turkish Airlines - Boeing δεν ήταν έργο Ερντογάν

Συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν στον Λευκό Oίκο

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το καρπώθηκε η Τουρκία από την πρόσφατη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Μετά το περιστατικό με τον ανταποκριτή του τουρκικού δικτύου NTV στην Ουάσινγκτον που ακούγεται να λέει πως ο Ερντογάν στην πραγματικότητα δεν κέρδισε κάτι από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε μια νέα αποκάλυψη από τον πρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines, σύμφωνα με τον οποίο η μεγάλη συμφωνία της τουρκικής εταιρείας με την Boeing ουδόλως είχε σχέση με την επαφή των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο!

Τι είπε ο πρόεδρος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας

Ο πρόεδρος των Turkish Airlines, καθηγητής Δρ. Ahmet Bolat, δήλωσε ότι η τεράστια συμφωνία 225 αεροσκαφών με την Boeing ήταν αποτέλεσμα δυόμισι ετών διαπραγματεύσεων και δεν σχετιζόταν με τη σύνοδο κορυφής του Προέδρου Ερντογάν-Τραμπ. Ο Bolat απάντησε επίσης στην κριτική εξηγώντας το ιστορικό της συμφωνίας, λέγοντας: «Η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την παραγγελία αεροσκαφών μας».

turkish airlines

Ο πρόεδρος των Turkish Airlines, καθηγητής Δρ. Ahmet Bolat

Ο επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της Turkish Airlines, Καθηγητής Δρ. Ahmet Bolat, εξήγησε τα παρασκήνια της τεράστιας συμφωνίας 225 αεροσκαφών με την Boeing. Όπως είπε στόχος τους είναι να αυξήσουν τον αριθμό των αεροσκαφών σε 813 έως το 2033 και τόνισε ότι οι παραγγελίες αεροσκαφών δεν σχετίζονται με την πολιτική.

«Τώρα μας κάνουν να σκεφτόμαστε πολιτικά. Η παραγγελία αεροσκαφών μας δεν έχει άμεση πολιτική σχέση. Η συμφωνία μας με την Boeing είχε ήδη κλείσει. Δεν συζητήθηκε τίποτα για τις Turkish Airlines στη σύνοδο κορυφής Ερντογάν-Τραμπ», ανέφερε και πρόσθεσε: «Δεν αγοράζουμε μη δοκιμασμένα αεροσκάφη»

Ο πρόεδρος των Turkish μιλώντας στο CNN Turk εξήγησε τη διαδικασία ως εξής:

«Με τα αεροσκάφη της Boeing, πρέπει να χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της γραμμής. Κάθε αεροσκάφος έχει διαφορετικό κόστος. Καθώς το αεροσκάφος μεγαλώνει, το κόστος αλλάζει. Στην πραγματικότητα, συνεργάζομαι με την Boeing εδώ και 2,5 χρόνια. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Boeing, Στέφανι, μου έστειλε μάλιστα και μια επιστολή για να με συγχαρεί. Μάλιστα, καταλήξαμε σε συμφωνία για την τιμολόγηση με την Boeing πριν από 1,5 χρόνο».

Τα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου της Boeing μπορούν να φιλοξενήσουν 330-340 άτομα. Τα Boeing 787 μπορούν να φιλοξενήσουν 300 άτομα.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος επιχειρηματίας η συμφωνία είχε κλείσει πριν από ενάμιση χρόνο και όπως συμπλήρωσε «καταλήξαμε σε συμφωνία με την Boeing σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και τις τιμές. Το ζήτημα που απομένει είναι το ζήτημα των κινητήρων. Για παράδειγμα, οι κινητήρες στενής ατράκτου είναι ένα από αυτά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίτσι Κορωπίου: Οι δύο συλλήψεις και τα όπλα

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι απάντησε σε Έλληνα φοιτητή όταν τον ρώτησε πότε θα κάνει κόμμα

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη 22χρονος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 20χρονης

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ενέκρινε την απάντηση της Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός Tik Toker: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποφυλάκισή του - «Θα μιλήσω όταν είναι να μιλήσω στα αρμόδια όργανα»

14:28LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: «Είναι λίγο οξύμωρο, αλλά είμαι πολύ ντροπαλή»

14:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Δείξτε σεβασμό στους επτάκις Πρωταθλητές Ευρώπης, γίνεται... προσωπικό» - Το ξέσπασμα του Γκραντ για τη διαιτησία στη Euroleague

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έφτασε στην Αμοργό - Τα θαλάσσια πάρκα στην ατζέντα

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Έχει δρόμο η ειρήνη στη Γάζα: Ακόμη δύο παιδιά νεκρά από υποσιτισμό σε ένα 24ωρο - Η επόμενη μέρα, οι εκλογές και το σχέδιο Μπλερ

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τους Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ - Πότε θα επαναπατριστούν

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Viral αγγελία γάμου σε κηδειόχαρτο

14:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ινδία έτοιμη να επιταχύνει την παραγωγή μικροτσίπ, λέει πρωτοπόρος της βιομηχανίας

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Τασούλας: Τιμά τα 70 χρόνια από τον θάνατο του Στρατάρχη Παπάγου

13:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κορυφαίος ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, MVP της αγωνιστικής ο Μίροτιτς - Δείτε βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέο άδειασμα στον «σουλτάνο» από Τούρκους: To deal Turkish Airlines - Boeing δεν ήταν έργο Ερντογάν

13:42LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Εικόνες

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στήριξη ηγετών για την κατάπαυση του πυρός - Τι είπαν Ερντογάν, Στάρμερ, Μερτς, Μόντι

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να τους κοιτάξω στα μάτια και να πω συγγνώμη» - Τι λέει για το τροχαίο

13:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βούλιαξε» η χώρα τα τελευταία 24ωρα - 123 χιλιοστά η μέγιστη καταγεγραμμένη βροχόπτωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ενέκρινε την απάντηση της Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι απάντησε σε Έλληνα φοιτητή όταν τον ρώτησε πότε θα κάνει κόμμα

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέο άδειασμα στον «σουλτάνο» από Τούρκους: To deal Turkish Airlines - Boeing δεν ήταν έργο Ερντογάν

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Βρετανία: 42χρονος εξανάγκασε 15χρονη σε «γάμο» και την βίαζε με άλλους 18 άνδρες

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fast track προσλήψεις, 13ωρο και «σπαστή» άδεια - Πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι - Όλες οι αλλαγές

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έφτασε στην Αμοργό - Τα θαλάσσια πάρκα στην ατζέντα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

13:42LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Εικόνες

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίτσι Κορωπίου: Οι δύο συλλήψεις και τα όπλα

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Κοτζαελί - Δύο νεκροί

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός Tik Toker: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποφυλάκισή του - «Θα μιλήσω όταν είναι να μιλήσω στα αρμόδια όργανα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ