Νέο άδειασμα στον «σουλτάνο» από Τούρκους: To deal Turkish Airlines - Boeing δεν ήταν έργο Ερντογάν

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το καρπώθηκε η Τουρκία από την πρόσφατη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Μετά το περιστατικό με τον ανταποκριτή του τουρκικού δικτύου NTV στην Ουάσινγκτον που ακούγεται να λέει πως ο Ερντογάν στην πραγματικότητα δεν κέρδισε κάτι από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε μια νέα αποκάλυψη από τον πρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines, σύμφωνα με τον οποίο η μεγάλη συμφωνία της τουρκικής εταιρείας με την Boeing ουδόλως είχε σχέση με την επαφή των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο!

Τι είπε ο πρόεδρος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας

Ο πρόεδρος των Turkish Airlines, καθηγητής Δρ. Ahmet Bolat, δήλωσε ότι η τεράστια συμφωνία 225 αεροσκαφών με την Boeing ήταν αποτέλεσμα δυόμισι ετών διαπραγματεύσεων και δεν σχετιζόταν με τη σύνοδο κορυφής του Προέδρου Ερντογάν-Τραμπ. Ο Bolat απάντησε επίσης στην κριτική εξηγώντας το ιστορικό της συμφωνίας, λέγοντας: «Η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την παραγγελία αεροσκαφών μας».





Ο πρόεδρος των Turkish Airlines, καθηγητής Δρ. Ahmet Bolat

Ο επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της Turkish Airlines, Καθηγητής Δρ. Ahmet Bolat, εξήγησε τα παρασκήνια της τεράστιας συμφωνίας 225 αεροσκαφών με την Boeing. Όπως είπε στόχος τους είναι να αυξήσουν τον αριθμό των αεροσκαφών σε 813 έως το 2033 και τόνισε ότι οι παραγγελίες αεροσκαφών δεν σχετίζονται με την πολιτική.

«Τώρα μας κάνουν να σκεφτόμαστε πολιτικά. Η παραγγελία αεροσκαφών μας δεν έχει άμεση πολιτική σχέση. Η συμφωνία μας με την Boeing είχε ήδη κλείσει. Δεν συζητήθηκε τίποτα για τις Turkish Airlines στη σύνοδο κορυφής Ερντογάν-Τραμπ», ανέφερε και πρόσθεσε: «Δεν αγοράζουμε μη δοκιμασμένα αεροσκάφη»

Ο πρόεδρος των Turkish μιλώντας στο CNN Turk εξήγησε τη διαδικασία ως εξής:

«Με τα αεροσκάφη της Boeing, πρέπει να χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της γραμμής. Κάθε αεροσκάφος έχει διαφορετικό κόστος. Καθώς το αεροσκάφος μεγαλώνει, το κόστος αλλάζει. Στην πραγματικότητα, συνεργάζομαι με την Boeing εδώ και 2,5 χρόνια. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Boeing, Στέφανι, μου έστειλε μάλιστα και μια επιστολή για να με συγχαρεί. Μάλιστα, καταλήξαμε σε συμφωνία για την τιμολόγηση με την Boeing πριν από 1,5 χρόνο».

Τα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου της Boeing μπορούν να φιλοξενήσουν 330-340 άτομα. Τα Boeing 787 μπορούν να φιλοξενήσουν 300 άτομα.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος επιχειρηματίας η συμφωνία είχε κλείσει πριν από ενάμιση χρόνο και όπως συμπλήρωσε «καταλήξαμε σε συμφωνία με την Boeing σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και τις τιμές. Το ζήτημα που απομένει είναι το ζήτημα των κινητήρων. Για παράδειγμα, οι κινητήρες στενής ατράκτου είναι ένα από αυτά».

