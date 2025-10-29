«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE

Λίγες μόνο μέρες μετά την έντονη δυσφορία, την οποία εξέφρασαν τουρκικά δημοσιεύματα για τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις οποίες η γειτονική μας χώρα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο SAFE, οι Τούρκοι φαίνεται πως βρήκαν... «Κερκόπορτα».

Κι αυτή δεν είναι άλλη από την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

Τι είναι το πρόγραμμα SAFE

Το SAFE (Security Action for Europe) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής και της κοινής αμυντικής ετοιμότητας των κρατών μελών. Δημιουργήθηκε για να χρηματοδοτήσει μεγάλες επενδύσεις σε αμυντικά προγράμματα μέσω κοινών προμηθειών, καλύπτοντας κενά σε δυνατότητες και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση.

Το πρόγραμμα αναμένεται να κινητοποιήσει έως και 150 δισ. ευρώ, μέσω δανεισμού από την ΕΕ, και έχει υποστηρίξει την Ουκρανία, συνδέοντας την αμυντική της βιομηχανία με το πρόγραμμα.

Η... εξορία της Τουρκίας και το «Plan B»...

Προ ημερών η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet, ανέφερε ότι οι Ελληνοκύπριοι ασκούν βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. «H αίτηση της Τουρκίας για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, έχει προκαλέσει αντιπαράθεση στις Βρυξέλλες. Ένα κράτος μέλος έχει μπλοκάρει τη διαδικασία αντιτιθέμενο στην ένταξη της Τουρκίας. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το Βερολίνο έχει προσπαθήσει να μεσολαβήσει, αλλά η απόφαση παραμένει σε αδιέξοδο» τονίζεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Αντιδρώντας στην εξέλιξη αυτή η Άγκυρα έθεσε σε εφαρμογή το «Plan B»...

Όπως ανακοινώθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στη χώρα, η Τουρκία θα αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών. Παράλληλα, ακόμη 24 αεροσκάφη θα φτάσουν επίσης από το Κατάρ και το Ομάν. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αγορά ακόμη 20 ίδιων αεροσκαφών από το Λονδίνο.

Μετά τον Στάρμερ ο Μερτς

Μετά τον Στάρμερ, σειρά παίρνει ο Μερτς. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφθεί την Τουρκία αύριο την Πέμπτη (30/10) και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για συνομιλίες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών αλλά και διεθνή ζητήματα.

Στις 15 Οκτωβρίου, η Γερμανία συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για πιθανές παραδόσεις 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο.

Η... παρέλαση κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών από το παλάτι του «σουλτάνου» μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να είναι. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η Ευρώπη στρέφεται όλο και περισσότερο προς την Τουρκία, τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ και σημαντικό εξαγωγέα οπλισμένων drones, για να ενισχύσει την ανατολική της πτέρυγα και ενδεχομένως να υποστηρίξει οποιαδήποτε μελλοντική μεταπολεμική δύναμη σταθεροποίησης στην Ουκρανία.

Και κατά συνέπεια η ένταξη της Τουρκίας στο SAFE έστω και δια της τεθλασμένης δεν μοιάζει τόσο απίθανο σενάριο...

Το έργο παραγωγής των Eurofighters

Το έργο παραγωγής των Eurofighters βασίζεται στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Μελλοντικά Μαχητικά Αεροσκάφη (EFA)», το οποίο ξεκίνησε το 1983. Αν και η Γαλλία συμμετείχε αρχικά σε αυτήν την πρωτοβουλία, αργότερα αποσύρθηκε από το πρόγραμμα για να επικεντρωθεί στο δικό της μαχητικό αεροσκάφος, το έργο Rafale.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 550 Eurofighter Typhoon έχουν παραδοθεί σε χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία.

Θεωρούμενο ως μία από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες μαχητικών αεροσκαφών της Ευρώπης, το Eurofighter Typhoon διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αεροπορική ισχύ των χωρών του ΝΑΤΟ χάρη στην υψηλή ευελιξία του, την ικανότητα πολλαπλών αποστολών και την ενσωμάτωση σύγχρονων όπλων.

Προσωρινή λύση τα Eurofighter

Πάντως σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, η γειτονική μας χώρα θεωρεί την αγορά των Eurofighter Typhoons και άλλων προηγμένων μαχητικών ως μια προσωρινή λύση μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN. Αυτό αναμένεται να συμβεί μέχρι το 2028.

Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η Τουρκία επιθυμεί να αποκτήσει συνολικά 120 μαχητικά αεροσκάφη – 40 Eurofighters, 40 F-16 αμερικανικής κατασκευής και 40 F-35 – ως μεταβατικό στόλο πριν από την έναρξη λειτουργίας του KAAN.

Τεχνικές προδιαγραφές

Το Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα έργα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας , αναπτύχθηκε ως μαχητικό αεροσκάφος 4,5 γενιάς για να παρέχει ανώτερες επιδόσεις στη σύγχρονη αερομαχία.

Το αεροσκάφος, με την αεροδυναμικά ασταθή δομή του, προσφέρει υψηλή ευελιξία χάρη στο προηγμένο σύστημα fly-by-wire (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης). Τροφοδοτούμενο από δύο κινητήρες turbofan Eurojet EJ200 με μετάκαυση, το Typhoon παράγει 90 kN ώσης με μετάκαυση και 60 kN χωρίς.

Η μέγιστη ταχύτητα του αεροσκάφους είναι Mach 2 (περίπου 2.495 χλμ./ώρα), η εμβέλειά του είναι 2.900 χιλιόμετρα και το ύψος οροφής του είναι 16.764 μέτρα (55.000 πόδια). Με μέγιστο βάρος απογείωσης 23.500 κιλών, το Typhoon μπορεί να εξοπλιστεί με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους όπως Meteor, AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, ASRAAM, Storm Shadow και Brimstone. Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης ένα πυροβόλο Mauser BK-27 27 χιλιοστών ως σταθερό σύστημα όπλων.

Το ραντάρ AESA Captor-E και οι προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου ξεχωρίζουν στα συστήματα ραντάρ. Επίσης το σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα και υαλονήματα που χρησιμοποιείται στην άτρακτο παρέχει ελαφρύ βάρος.

Το Eurofighter Typhoon, το οποίο έχει ανώτερη ευελιξία ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα και χαμηλές ταχύτητες χάρη στην πτέρυγα δέλτα και τον σχεδιασμό canard, διατηρεί την ασφάλεια των πιλότων στο υψηλότερο επίπεδο με το σύστημα τεσσάρων πλεοναζόντων fly-by-wire.

Με την προηγμένη μηχανική του, τις επιδόσεις υψηλής ταχύτητας και την ικανότητα πολλαπλών αποστολών, το Eurofighter Typhoon ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αεράμυνα των χωρών του ΝΑΤΟ.

H….λακούβα στο χρόνο παράδοσης

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί. λοιπόν, να προμηθεύσει την Τουρκία με Eurofighter Typhoon, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το ενδιαφέρον για το Eurofighter Typhoon έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και έχουν υποβληθεί σημαντικές παραγγελίες. Ενώ οι γραμμές παραγωγής για το Typhoon, οι οποίες παρήγαγαν 60 μονάδες ετησίως το 2010, ήταν στα πρόθυρα του κλεισίματος έως το 2022, τώρα καταβάλλονται προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγής σε 20-30 μονάδες ετησίως. Είναι γνωστό ότι οι γραμμές παραγωγής είναι γεμάτες μέχρι το 2034, κυρίως λόγω παραγγελιών από χώρες της κοινοπραξίας όπως η Ισπανία και η Γερμανία.

Σε αυτό το σημείο, η μόνη επιλογή της Τουρκίας είναι να παραγγείλει ίσως 20 ή ακόμα και 20+20 Typhoon Tranche 4 (το Typhoon κυκλοφορεί και ως Blocks· Tranche 1, Tranche 2, Tranche 3A, Tranche 4) από το Ηνωμένο Βασίλειο και να προμηθευτεί μεταχειρισμένα Eurofighter Typhoon Tranche 3A, εν αναμονή της παράδοσης αυτών των αεροσκαφών στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2030.

