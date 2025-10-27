Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η ανακοίνωση Στάρμερ κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα έρχεται την ώρα που ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες.

Newsbomb

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία εγείρει με δημοσιεύμά της η βρετανική εφημερίδα Guardian, επικρίνοντας την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να υπογράψει συμφωνία περίπου 9 δισ. ευρώ με την Τουρκία.

Μετά την αποτυχία επαναφοράς της στο πρόγραμμα F-35, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση 20 Eurofighter Typhoon, σε συμφωνία άνω των 9,2 δισ. ευρώ, αναζωογονώντας τη γραμμή παραγωγής της BAE στο Warton.

Την ίδια στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει παραγγελίες F-35 από τις ΗΠΑ.

Η Βρετανία συμφώνησε να πουλήσει 20 μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στην Τουρκία σε μια συμφωνία αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών, παρά τις ανησυχίες για φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνησή της, σημειώνει η βρετανική Guardian.

Ο Κιρ Στάρμερ υπέγραψε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια επίσκεψής του τη Δευτέρα στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, παρά τις κριτικές για την όλο και πιο αυταρχική διοίκηση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Βρετανοί δημοσιογράφοι του άρθρου.

Όπως παρατηρούν, η συμφωνία υπογράφηκε την ώρα που ο φυλακισμένος κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου αντιμετώπιζε νέες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και φερόμενες σχέσεις με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Το μαχητικό αεροσκάφος, γνωστό και ως Eurofighter, είναι ένα κοινό έργο του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Σε δήλωσή του από την Άγκυρα μετά την υπογραφή, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε πως η συμφωνία αποτελεί μια νίκη για τη Βρετανία καθώς θα σώσει πολλές θέσεις εργασίας στη Γηραιά Αλβιώνα.

Ωστόσο, η επιθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να αυξήσει τις εξαγωγικές παραγγελίες για να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα να αγνοούνται οι ανησυχίες σχετικά με το ιστορικό ορισμένων αγοραστών του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Η διευθύντρια εξωτερικών υποθέσεων της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Polly Truscott, κάλεσε τον Στάρμερ να επικρίνει «την ανησυχητική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές συναλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιδεινώνουν ή παρέχουν διπλωματική κάλυψη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Ενώ διεξάγονται διαπραγματεύσεις για αυτή την πώληση πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, στη χώρα λαμβάνει χώρα μια μαζική καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.

«Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζει αμείλικτες επιθέσεις. Ο προεδρικός υποψήφιος και δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και ο διευθυντής της εκστρατείας του έχουν επίσης προφυλακιστεί με την κατηγορία της «κατασκοπείας».

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε: «Έχουμε θέσει το ζήτημα των συλλήψεων, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και των διαδηλωτών, σε διάφορα επίπεδα με την τουρκική κυβέρνηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένθερμος υποστηρικτής της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου».

Ο Στάρμερ εστίασε στον ρόλο της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας για τα σχέδια της Ρωσίας. «Στα δύο άκρα της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας και αυτό θα επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις μας να συνεργαστούν ακόμη πιο στενά, καθώς αποτρέπουμε απειλές και προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε.

Το Typhoon χρησιμοποιείται επίσης από την Αυστρία, το Ομάν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία. Η πώληση του αεροσκάφους στο Ριάντ πραγματοποιήθηκε μόνο αφού η Γερμανία άφησε κατά μέρος τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που επισημάνθηκαν με τη δολοφονία του Σαουδού δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BAE, Τσαρλς Γούντμπερν, δήλωσε: «Το Typhoon είναι μια επιτυχία στις εξαγωγές και αποδεικνύει πώς οι επενδύσεις στην άμυνα μπορούν να τροφοδοτήσουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη και αποδόσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σημερινή ανακοίνωση επεκτείνει την παραγωγή του Typhoon και διατηρεί κρίσιμες κυριαρχικές δεξιότητες που υποστηρίζουν την άμυνα και την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου».

Την ίδια ώρα, αναλυτές αμυντικών ζητημάτων επισημαίνουν το παράδοξο, η Βρετανία να μην εμπιστεύεται τα μαχητικά Eurofighter και να καταφεύγει στην προοπτική της απόκτησης περισσότερων μαχητικών F-35.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times, το Ηνωμένο Βασίλειο θα προχωρήσει στην αγορά επιπλέον μαχητικών F-35, αντί για νέα Eurofighter Typhoons.

Η συνδικαλιστική οργάνωση Unite του Ηνωμένου Βασιλείου είχε προηγουμένως ζητήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο να επενδύσει στο πρόγραμμα Eurofighter, επικαλούμενη ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας.

Η Unite συνέχισε με μια δριμεία κριτική για οποιαδήποτε πιθανή αγορά του F-35 από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανέφερε η Airforce Technology.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:04ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ' οδόν στη Γάζα για να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 15 άτομα - Τι λέει ο πατέρας του θύματος

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

21:40WHAT THE FACT

Η στρατιωτική «πιπίλα» των Ιταλών και ο συμβολισμός της

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο Βραζιλιάνας influencer, ανερχόμενης πολιτικού: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 59χρονος για τον βιασμό 32χρονης στο Ηράκλειο - Επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό μετά από κατάρρευση ταράτσας

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της σύγχρονης τζαζ, σε ηλικία 83 ετών

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Αποστάσεις της Μελάνια από τη μεγαλοπρεπή αίθουσα χορού του Τραμπ

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Μεταγραφές: Πάει για το «μπαμ» με τον Χρήστο Μανδά

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νέα προβλήματα για τον Λουτσέσκου - Εκτός Γιακουμάκης και Λόβρεν

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Διαδηλωτής τον ρώτησε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Μοναδικό έθιμο για την 28η Οκτωβρίου με το άναμμα του «Όχι» - Δείτε βίντεο

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο άλλοτε «κιτρινόμαυρος», Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο Βραζιλιάνας influencer, ανερχόμενης πολιτικού: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Γυναίκα και κοριτσάκι έκλεψαν... πόνυ στη μέση του δρόμου

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 15 άτομα - Τι λέει ο πατέρας του θύματος

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Αποστάσεις της Μελάνια από τη μεγαλοπρεπή αίθουσα χορού του Τραμπ

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ