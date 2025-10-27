Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία εγείρει με δημοσιεύμά της η βρετανική εφημερίδα Guardian, επικρίνοντας την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να υπογράψει συμφωνία περίπου 9 δισ. ευρώ με την Τουρκία.

Μετά την αποτυχία επαναφοράς της στο πρόγραμμα F-35, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση 20 Eurofighter Typhoon, σε συμφωνία άνω των 9,2 δισ. ευρώ, αναζωογονώντας τη γραμμή παραγωγής της BAE στο Warton.

Την ίδια στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει παραγγελίες F-35 από τις ΗΠΑ.

Η Βρετανία συμφώνησε να πουλήσει 20 μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στην Τουρκία σε μια συμφωνία αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών, παρά τις ανησυχίες για φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνησή της, σημειώνει η βρετανική Guardian.

Ο Κιρ Στάρμερ υπέγραψε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια επίσκεψής του τη Δευτέρα στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, παρά τις κριτικές για την όλο και πιο αυταρχική διοίκηση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Βρετανοί δημοσιογράφοι του άρθρου.

Όπως παρατηρούν, η συμφωνία υπογράφηκε την ώρα που ο φυλακισμένος κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου αντιμετώπιζε νέες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και φερόμενες σχέσεις με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Το μαχητικό αεροσκάφος, γνωστό και ως Eurofighter, είναι ένα κοινό έργο του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Σε δήλωσή του από την Άγκυρα μετά την υπογραφή, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε πως η συμφωνία αποτελεί μια νίκη για τη Βρετανία καθώς θα σώσει πολλές θέσεις εργασίας στη Γηραιά Αλβιώνα.

Ωστόσο, η επιθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να αυξήσει τις εξαγωγικές παραγγελίες για να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα να αγνοούνται οι ανησυχίες σχετικά με το ιστορικό ορισμένων αγοραστών του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Η διευθύντρια εξωτερικών υποθέσεων της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Polly Truscott, κάλεσε τον Στάρμερ να επικρίνει «την ανησυχητική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές συναλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιδεινώνουν ή παρέχουν διπλωματική κάλυψη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Ενώ διεξάγονται διαπραγματεύσεις για αυτή την πώληση πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, στη χώρα λαμβάνει χώρα μια μαζική καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.

«Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζει αμείλικτες επιθέσεις. Ο προεδρικός υποψήφιος και δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και ο διευθυντής της εκστρατείας του έχουν επίσης προφυλακιστεί με την κατηγορία της «κατασκοπείας».

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε: «Έχουμε θέσει το ζήτημα των συλλήψεων, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και των διαδηλωτών, σε διάφορα επίπεδα με την τουρκική κυβέρνηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένθερμος υποστηρικτής της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου».

Ο Στάρμερ εστίασε στον ρόλο της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας για τα σχέδια της Ρωσίας. «Στα δύο άκρα της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας και αυτό θα επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις μας να συνεργαστούν ακόμη πιο στενά, καθώς αποτρέπουμε απειλές και προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε.

Το Typhoon χρησιμοποιείται επίσης από την Αυστρία, το Ομάν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία. Η πώληση του αεροσκάφους στο Ριάντ πραγματοποιήθηκε μόνο αφού η Γερμανία άφησε κατά μέρος τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που επισημάνθηκαν με τη δολοφονία του Σαουδού δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BAE, Τσαρλς Γούντμπερν, δήλωσε: «Το Typhoon είναι μια επιτυχία στις εξαγωγές και αποδεικνύει πώς οι επενδύσεις στην άμυνα μπορούν να τροφοδοτήσουν σημαντική οικονομική ανάπτυξη και αποδόσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σημερινή ανακοίνωση επεκτείνει την παραγωγή του Typhoon και διατηρεί κρίσιμες κυριαρχικές δεξιότητες που υποστηρίζουν την άμυνα και την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου».

Την ίδια ώρα, αναλυτές αμυντικών ζητημάτων επισημαίνουν το παράδοξο, η Βρετανία να μην εμπιστεύεται τα μαχητικά Eurofighter και να καταφεύγει στην προοπτική της απόκτησης περισσότερων μαχητικών F-35.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times, το Ηνωμένο Βασίλειο θα προχωρήσει στην αγορά επιπλέον μαχητικών F-35, αντί για νέα Eurofighter Typhoons.

Η συνδικαλιστική οργάνωση Unite του Ηνωμένου Βασιλείου είχε προηγουμένως ζητήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο να επενδύσει στο πρόγραμμα Eurofighter, επικαλούμενη ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας.

Η Unite συνέχισε με μια δριμεία κριτική για οποιαδήποτε πιθανή αγορά του F-35 από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανέφερε η Airforce Technology.

