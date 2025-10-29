Ρωσία: Νέα δοκιμή «υπερόπλου» - Επιτυχής εκτόξευση της πυρηνικής τορπίλης «Poseidon»

Την επιτυχή δοκιμή μίας «υπερ-τορπίλης» με πυρηνική ικανότητα ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η τορπίλη «Poseidon» έχει περιγραφεί ως μία εντελώς καινούργια κατηγορία όπλου «αντιποίνων» από αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, και είναι ικανή να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό που θα καταστήσουν παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

?? Russian Poseidon’s nuclear torpedo ☢️ pic.twitter.com/QZ0IMDRJFK — Leandro Romão ?? (@leandroOnX) April 17, 2025

Ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση σε στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, αναφέροντας ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (28/10).

Putin says Russia tested its “Poseidon” torpedo yesterday



“The power of Poseidon far exceeds that of our most advanced intercontinental missile, Sarmat. There’s nothing like it in the world,” Putin said.



Poseidon is a Russian nuclear-powered unmanned underwater vehicle,… pic.twitter.com/vJrTAZr7hV — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2025

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε με έναν κινητήρα εκτόξευσης από ένα υποβρύχιο μεταφορέα, αλλά και να εκτοξεύσουμε τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην οποία αυτή η συσκευή πέρασε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πούτιν.

«Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία», σημείωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του Poseidon ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat.

