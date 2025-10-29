Ρωσία: Νέα δοκιμή «υπερόπλου» - Επιτυχής εκτόξευση της πυρηνικής τορπίλης «Poseidon»
Η τορπίλη «Poseidon» έχει ως σκοπό τη δημιουργία ραδιενεργών τσουνάμι που θα καταστήσουν παράκτιες πόλεις ακατοίκητες
Την επιτυχή δοκιμή μίας «υπερ-τορπίλης» με πυρηνική ικανότητα ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η τορπίλη «Poseidon» έχει περιγραφεί ως μία εντελώς καινούργια κατηγορία όπλου «αντιποίνων» από αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, και είναι ικανή να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό που θα καταστήσουν παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.
Ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση σε στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, αναφέροντας ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (28/10).
«Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε με έναν κινητήρα εκτόξευσης από ένα υποβρύχιο μεταφορέα, αλλά και να εκτοξεύσουμε τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην οποία αυτή η συσκευή πέρασε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πούτιν.
«Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία», σημείωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του Poseidon ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat.