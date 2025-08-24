Το Ιράν ετοιμάζεται για «δεύτερο γύρο», προειδοποιεί πρώην Ισραηλινός αξιωματικός

«Υπάρχει η αίσθηση ότι έρχεται πόλεμος, ότι η εκδίκηση του Ιράν είναι σε εξέλιξη», είπε ο Dr. Ζακ Νεριά σε δημοσιογράφους στον ισραηλινό σταθμό 103FM

Το Ιράν ετοιμάζεται για «δεύτερο γύρο», προειδοποιεί πρώην Ισραηλινός αξιωματικός

Το Iron Dome πυροβολεί για να αναχαιτίσει πυραύλους κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης πάνω από το Τελ Αβίβ, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 18 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Leo Correa)

AP/Αρχείου
«Μπορεί να υπάρξει και δεύτερος γύρος με το Ιράν», προειδοποίησε πρώην ανώτερος αξιωματικός της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραήλ. Ο Dr. Ζακ Νεριά δήλωσε επίσης ότι μέλη της Χεζμπολάχ είχαν λάβει εντολές να απομακρυνθούν από τα τηλέφωνά τους τις τελευταίες ημέρες.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι έρχεται πόλεμος, ότι η εκδίκηση του Ιράν είναι σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν θα μπορέσουν να ζήσουν για πολύ με αυτή την ταπείνωση», είπε ο Dr. Ζακ Νεριά σε δημοσιογράφους μιλώντας στον ισραηλινό σταθμό 103FM.

«Αν οι αναφορές αυτές είναι αληθινές και υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών των χωρών, αυτό είναι τεράστια είδηση. Το ονειρευόμασταν, το θέλαμε, και τώρα γίνεται πραγματικότητα μπροστά στα μάτια μας», τόνισε ο Dr. Νεριά.

Πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας για πολιτική συμφωνία

Ο Dr. Νεριά αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας σχετικά με την ανανέωση μιας πολιτικής συμφωνίας.

«Σε διαφορετικές συνθήκες, αυτό θα ήταν το κύριο θέμα σε όλα τα συριακά μέσα ενημέρωσης. Ποιος δεν έχει ονειρευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Συρία; Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, πιθανότατα θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία ασφάλειας. Ως απόδειξη ότι είναι σοβαροί, οι Σύροι αναχαιτίζουν τις αποστολές όπλων της Χεζμπολάχ και εμποδίζουν την τρομοκρατική οργάνωση να ανασυγκροτήσει τη δύναμή της», τόνισε στους δημοσιογράφους, ο Dr. Νεριά.

«Αυτό πηγάζει από μια σύγκλιση συμφερόντων. Οι Σύροι θέλουν το ισραηλινό μέτωπο να παραμείνει ήσυχο. Υπάρχει μια στρατηγική κίνηση εδώ, όπου η Συρία, υπό την ηγεσία του [Αχμέντ] αλ-Σαράα, κατάφερε να σπάσει τον κλοιό που το Ιράν προσπάθησε να βάλει γύρω από το Ισραήλ. Η πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ οδήγησε στην κατάρρευση της Χεζμπολάχ ως περιφερειακής δύναμης. Το Ιράν θεωρεί το καθεστώς αλ-Σαράα ως κάτι που πρέπει να ανατραπεί», κατέληξε ο ίδιος.

