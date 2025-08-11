Κατς εναντίον Χαμενεΐ: «Να κοιτάς τον ουρανό όταν βγαίνεις από το καταφύγιο»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, έδωσε συνέχεια στις «εμπρηστικές» δηλώσεις κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, τον προειδοποίησε πως θα πρέπει να σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό όταν βγαίνει από το καταφύγιο και να ακούει προσεκτικά κάθε βουητό», αναφερόμενος στη δραστηριότητα ισραηλινών drones.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση απαντά σε γραφικό που φέρεται να διανεμήθηκε από την Τεχεράνη, το οποίο απεικονίζει Ισραηλινούς αξιωματούχους ως στόχους δολοφονίας, περιλαμβανομένου του «υπουργού Τρομοκρατίας, Ίσραελ Κατς».

Το γραφικό φαίνεται να αποτελεί παραλλαγή ισραηλινού γραφικού που χρησιμοποιήθηκε για να ανακοινωθούν οι δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του πολέμου.