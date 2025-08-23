Ισραήλ: Απαιτεί ζώνη ασφαλείας εντός του Λιβάνου - Δέχτηκε να ελαττώσει τις επιθέσεις κατά Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ ζήτησε την πλήρη αποχώρηση της Χεζμπολάχ και την εκκένωση περιοχών από τους κατοίκους

Φωτ. Αρχείου - Ισραηλινή στρατιώτης δίνει οδηγίες σε διμοιρία στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024.
AP
Το Ισραήλ απέρριψε την πρόταση του αμερικανού απεσταλμένου Τομ Μπάρακ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ, παρά το γεγονός ότι συμφώνησε κατ' αρχήν να σταματήσει σταδιακά τις στοχευμένες επιθέσεις σε στόχους στο νότιο Λίβανο, ανέφερε την Παρασκευή (23/08) με την τοπική εφημερίδα Al-Jadeed.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ είπε στον Μπάρακ ότι το Ισραήλ θα συμφωνούσε να σταματήσει σταδιακά τις στοχευμένες απόπειρες δολοφονίας και τις επιθέσεις και θα αποσυρόταν από διάφορα στρατηγικά σημεία στο νότιο Λίβανο.

Ωστόσο, το Ισραήλ φέρεται να επέμεινε στην διατήρηση της εντολής εκκένωσης διάφορων χωριών στα σύνορα, ώστε να λειτουργήσουν ως ζώνη ασφαλείας. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ο Λίβανος θα μπορούσε να αναπτύξει εργοστάσια και άλλες βιομηχανικές περιοχές εκεί, αλλά τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να εκκενώσουν την περιοχή.

Η εφημερίδα Maariv ανέφερε ότι αυτό ακύρωσε ουσιαστικά ολόκληρη τη συμφωνία, η οποία θα είχε τεθεί σε ισχύ μόνο εάν και οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε όλους τους όρους της.

Ο ισραηλινός στρατός δραστηριοποιείται στο νότιο Λίβανο από την επίτευξη της εκεχειρίας τον Νοέμβριο του 2024, με τον IDF να δηλώνει τον Ιούλιο ότι θα συνεχίσει τις τακτικές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ έως ότου αποστρατιωτικοποιηθεί, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν άλλο πόλεμο.

Οι ΗΠΑ ζητούν από τον IDF να μειώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο

Αυτό συμβαίνει μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ με τον Μπάρακ στο Παρίσι. Λιβανέζικες πολιτικές πηγές δήλωσαν στο αραβικό πρακτορείο ειδήσεων ότι οι αναφορές για άμεσο ισραηλινό έλεγχο σε χωριά του Λιβάνου είναι αναληθείς.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Al-Jadeed ότι ο Μπάρακ ζήτησε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από ορισμένα χωριά στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Λιβάνου να επιβάλλει καλύτερα τα μέτρα.

Ο αμερικανός απεσταλμένος θα ταξιδέψει στη Βηρυτό την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον πρώην αμερικανό απεσταλμένο Μόργκαν Ορτάγκους και αρκετούς άλλους συμβούλους της κυβέρνησης.

Το Axios είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, προκειμένου να ενθαρρύνει τη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Το Maariv ανέφερε ότι το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης περιλαμβάνει την αναστολή των μη επείγοντων επιθέσεων, η οποία θα παραταθεί εάν ο Λίβανος λάβει πρόσθετα μέτρα για να αποτρέψει την ανασυγκρότηση της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα το Σάββατο, ένα drone του IDF χτύπησε έναν στόχο κοντά στην πόλη Tefatha του νότιου Λιβάνου, στην περιοχή Sidon, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Al-Akhbar, το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

