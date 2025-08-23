Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Caspar Veldkamp, στο Μνημείο της Σρεμπρένιτσα στη Βοσνία, την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Armin Durgut)

Πέντε υπουργοί και τέσσερις υφυπουργοί ακολούθησαν τον Ολλανδό υπουργό Εξωτερικών Caspar Veldkamp και υπέβαλλαν την παραίτησή τους, αφού οι προσπάθειές του να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης εμποδίστηκαν από άλλα μέλη της κυβέρνησης την Παρασκευή (22/08), σύμφωνα με ολλανδικά ΜΜΕ.

Αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει υποστήριξη για τα σχέδιά του την Παρασκευή, ανακοίνωσε: «Πάω σπίτι και θα γράψω την επιστολή παραίτησής μου», σύμφωνα με την εφημερίδα De Telegraf.

«Ένιωσα αντίσταση στο υπουργικό συμβούλιο έναντι της λήψης περαιτέρω μέτρων ως αποτέλεσμα των γεγονότων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», δήλωσε αργότερα σε ανακοίνωση μετά την παραίτησή του.

Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα De Telegraf ότι ο Veldkamp παραιτήθηκε παρά τη συμβιβαστική λύση που θα επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με την ολλανδική ιστοσελίδα NRC, ο βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων Eric van der Burg φέρεται να έμεινε «έκπληκτος» από την απόφαση του Veldkamp.

Ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Eddy van Hijum, η υπουργός Εσωτερικών Judith Uitermark, ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών Eppo Bruins, η υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Daniëlle Jansen και αρκετοί υφυπουργοί, όλοι από το κόμμα Νέο Κοινωνικό Σύμφωνο (NSC), παραιτήθηκαν λίγο μετά, σύμφωνα με το ολλανδικά ΜΜΕ.

Ο πρωθυπουργός Ντικ Σουφ θα κάνει δήλωση στην Βουλή των Αντιπροσώπων την Παρασκευή το βράδυ για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μαζικές παραιτήσεις έρχονται επίσης λίγες εβδομάδες μετά την έντονη διαμάχη μεταξύ του Σουφ και του προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στο Twitter.

Ο ηγέτης της Ολλανδίας είχε προσχωρήσει στην ομάδα των χωρών που ζητούσαν την αναστολή ενός μικρού μέρους της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, ως αποτέλεσμα της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ολλανδία απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα σε δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους - τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς - επειδή «υποκίνησαν τη βία των εποίκων εναντίον του παλαιστινιακού πληθυσμού, υποστήριξαν επίμονα την επέκταση των παράνομων εποικισμών και ζήτησαν εθνοκάθαρση στη Λωρίδα της Γάζας», εξήγησε ο Βελντκάμπ.

