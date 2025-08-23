Ισραήλ: Ο Νετανιάχου βασίζεται στην εισβολή της Γάζας για την επιβίωση της κυβέρνησής του

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου παρευρίσκεται στη δεξίωση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, γνωστή ως ετήσια γιορτή της «4ης Ιουλίου», που διοργανώθηκε από το Newsmax, στην Ιερουσαλήμ την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (Ronen Zvulun/Pool Photo μέσω AP)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει ότι η κυβέρνηση του θα καταρρεύσει αν δεν υλοποιηθεί το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, δήλωσαν το Σάββατο (23/08) πηγές του ισραηλινού στρατού στην εφημερίδα Maariv, την ώρα που οργανισμός που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ κήρυξε λιμό στην υπό πολιορκία περιοχή.

«Η εντύπωση είναι ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει στην επιχείρηση, καθώς καταλαβαίνει ότι χωρίς αυτήν δεν μπορεί να διατηρήσει την κυβέρνησή του, η οποία θα καταρρεύσει», δήλωσε πηγή του υπουργείου Άμυνας.

Αξιωματούχοι του IDF εκτιμούν ότι οι μάχες στη Γάζα ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετούς μήνες, με το στρατό να προετοιμάζεται στέλνοντας φύλλα πορείας σε περίπου 60.000 εφέδρους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο IDF σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μελλοντικές επιστρατεύσεις εφέδρων σταδιακά, με περισσότερες κλήσεις να αναμένεται να σταλούν στις αρχές Νοεμβρίου και οι υπόλοιπες στις αρχές Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης στέκεται στην κορυφή ενός άρματος μάχης που είναι σταθμευμένο σε περιοχή κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Γάζα, Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Maya Levin) AP

Πόλεμος «μέχρι να σκοτωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης»

Πριν από την αναμενόμενη εισβολή, μια πηγή από τον τομέα της ασφάλειας εκτίμησε ότι η Χαμάς «δεν λειτουργεί πλέον ως στρατιωτική δύναμη» στη Γάζα, προσθέτοντας ότι ο IDF έχει χτυπήσει «όλους τους ανώτερους αξιωματικούς της, με μόνο μια χούφτα τάγματα να έχουν απομείνει». Ωστόσο, το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί για την πιθανότητα να χρειαστεί να πολεμήσει τη Χαμάς «μέχρι να σκοτωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης», ανέφερε η πηγή.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχουμε να κάνουμε με μια παράλογη τρομοκρατική οργάνωση. Μπορεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αποχωρήσει (από τη Γάζα) ή θα πολεμήσει μέχρι να σκοτωθεί ο τελευταίος τρομοκράτης».

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι ενέκρινε τα σχέδια του IDF για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους και τον τερματισμό του πολέμου με τους όρους του Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε σε ένα αποφασιστικό στάδιο», δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη μεραρχία της Γάζας. «Έφτασα σήμερα στη μεραρχία της Γάζας για να εγκρίνω τα σχέδια που μου παρουσίασε ο IDF και ο υπουργός Άμυνας για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή για «την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με τους όρους του Ισραήλ. Προς το παρόν, καμία ισραηλινή αντιπροσωπεία δεν θα αναχωρήσει για τη Ντόχα ή το Κατάρ, πρόσθεσε.

«Αυτοί οι δύο στόχοι – η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων μας – πάνε χέρι-χέρι», είπε.

Ο Νετανιάχου εντυπωσιάστηκε από τα σχέδια που του παρουσιάστηκαν στη μεραρχία της Γάζας, σύμφωνα με πηγή της Jerusalem Post.

