Τραμπ: Λιγότεροι από 20 όμηροι της Χαμάς είναι πια ζωντανοί - Αντιδράσεις στο Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για λιγότερους από 20 ζωντανούς αιχμαλώτους, διαψεύδοντας τον Ισραηλινό απεσταλμένο – Έντονη η αντίδραση των οικογενειών

Τραμπ: Λιγότεροι από 20 όμηροι της Χαμάς είναι πια ζωντανοί - Αντιδράσεις στο Ισραήλ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο ότι λιγότεροι από 20 όμηροι που κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, μεταξύ των οποίων και η Χαμάς, είναι ακόμα ζωντανοί. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε σοκ στις οικογένειες των απαχθέντων και άμεση διάψευση από τον Ισραηλινό αξιωματούχο αρμόδιο για το ζήτημα.

Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, υπενθύμισε ότι είχε συμβάλει στην απελευθέρωση ομήρων κατά την προηγούμενη εκεχειρία Ιανουαρίου–Μαρτίου, κατηγόρησε τη Χαμάς για «εκβιασμό» και υπογράμμισε πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απελευθερώσουμε τους ομήρους, δεν είναι εύκολο».

«Οπότε τώρα έχουν 20», είπε, «αλλά οι 20 στην πραγματικότητα πιθανότατα δεν είναι 20, γιατί μερικοί από αυτούς δεν είναι πια εδώ».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης αντί νέας συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επιλογή «θα ήταν πιο ασφαλής, με πολλούς τρόπους».

Aντιδράσεις οικογενειών

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν οργή στο Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση απευθυνόμενο προσωπικά στον πρόεδρο:
«Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν 50 όμηροι. Για εμάς, ο καθένας και η καθεμία τους είναι ένας ολόκληρος κόσμος από μόνος του».

Οι οικογένειες κατηγόρησαν τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ότι ενημερώνει μόνο τις ΗΠΑ και αποφεύγει να συναντηθεί μαζί τους, επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε πρώτα να τους μεταφέρει επίσημα οποιαδήποτε νέα πληροφόρηση.

Διάψευση από Ισραηλινό απεσταλμένο

Άμεση ήταν η αντίδραση του Γκαλ Χιρς, του κυβερνητικού απεσταλμένου του Ισραήλ για τους ομήρους. Σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον αριθμό των ζωντανών ομήρων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 20 από τους ομήρους θεωρούνται ζωντανοί, δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση για τη ζωή τους, ενώ 28 έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί. Οι σοροί τους έχουν ήδη κηρυχθεί επίσημα από τον IDF.

Η άποψη των ισραηλινών

Το Ισραήλ έχει επιβεβαιώσει ότι συνολικά 50 άτομα κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας από οργανώσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς. Πρόκειται κυρίως για πολίτες που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, ημέρα της μεγάλης επίθεσης.

Από αυτούς, οι ισραηλινές αρχές θεωρούν ότι 20 παραμένουν ζωντανοί, δύο βρίσκονται σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, ενώ 28 έχουν χάσει τη ζωή τους. Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και στρατιώτης του IDF, η σορός του οποίου κρατείται από τη Χαμάς από το 2014.

