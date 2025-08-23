ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς

Η Ουάσινγκτον γίνεται βασικός μέτοχος στην κορυφαία εταιρεία μικροτσίπ, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής τεχνολογικής ισχύος

Newsbomb

ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς
GETTY.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του εξασφάλισε μετοχικό μερίδιο 10% στην Intel, σε μια συμφωνία που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Το πακέτο προήλθε από τη μετατροπή κεφαλαίων και δεσμεύσεων ύψους 11,1 δισ. δολαρίων, δίνοντας στο αμερικανικό κράτος 433,3 εκατομμύρια μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε τιμή 20,47 δολαρίων ανά μετοχή. Η αξία τους στην αγορά είναι ήδη υψηλότερη, δημιουργώντας λογιστικό κέρδος σχεδόν 1,9 δισ. δολαρίων.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ουάσινγκτον καθίσταται ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Intel, την ώρα που η εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ αναδιοργανώνεται, προχωρώντας σε περικοπές άνω των 20.000 θέσεων εργασίας.

Από την κριτική στον CEO στη συνεργασία

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο Τραμπ είχε αμφισβητήσει δημόσια την καταλληλότητα του διευθύνοντος συμβούλου της Intel, Lip-Bu Tan, λόγω των παλαιότερων επενδύσεών του σε κινεζικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, στις 7 Αυγούστου είχε ζητήσει την παραίτησή του.

Η στάση αυτή άλλαξε μετά τη δημόσια δήλωση αφοσίωσης του Tan στις ΗΠΑ και την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο. Ο Μαλαισιανής καταγωγής CEO συναντήθηκε με τον Τραμπ και δεσμεύτηκε για την ανάκαμψη της εταιρείας, η οποία από τα τέλη του 2023 έχει καταγράψει ζημιές άνω των 22 δισ. δολαρίων. Ο πρόεδρος τον χαρακτήρισε πλέον «ιδιαίτερα σεβαστό» και συνεργάσιμο.

H πολιτική και οικονομική διάσταση

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την πιο άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης σε στρατηγική βιομηχανία τεχνολογίας. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών είναι «θεμελιώδης για το μέλλον του έθνους» και χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετική για την Αμερική αλλά και για την Intel».

Από την πλευρά του, ο Tan επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για την ώθηση «ιστορικών επενδύσεων σε έναν ζωτικής σημασίας τομέα» και διαβεβαίωσε ότι η Intel θα ανταποδώσει την εμπιστοσύνη ενισχύοντας την τεχνολογική και βιομηχανική υπεροχή των ΗΠΑ.

Στροφή στην αυτάρκεια ημιαγωγών

Η συμφωνία με την Intel εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουάσινγκτον να περιορίσει την εξάρτηση από ξένες αλυσίδες παραγωγής ημιαγωγών, ειδικά από την Ασία. Με τον τρόπο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση αποκτά λόγο στο μέλλον της κορυφαίας εταιρείας μικροτσίπ, τη στιγμή που η παγκόσμια αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Η επένδυση αποτελεί επίσης πολιτική νίκη για τον Τραμπ, καθώς συνδέεται με την προεκλογική του ατζέντα για την «επιστροφή της βιομηχανίας στις ΗΠΑ» και την προστασία της εθνικής ασφάλειας μέσω του ελέγχου κρίσιμων τεχνολογιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:03ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ιταλία: Διπλωματική κρίση μετά τις δηλώσεις Σαλβίνι κατά Μακρόν για την Ουκρανία

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: «Δικαστικό πραξικόπημα» καταγγέλει ο πρόεδρος της χώρας που κατηγορείται για διαφθορά

02:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση αυτοκτονίας τζιχαντιστών στη Συρία με νεκρό αστυνομικό

00:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γουατεμάλα: Φυλακισμένοι κρατούν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Νεαρός στο νοσοκομείο

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας στον Όλυμπο

23:43TRAVEL

Μία παραλία που λίγοι ξέρουν – Το Κλιμάκι είναι ό,τι πρέπει για κυριακάτικη απόδραση

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA ανακάλυψε πιθανή ύπαρξη ζωής σε μακρινό πλανήτη – νάνο

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Σκόρπισε τρόμο η Μπάγερν Μονάχου, έξι γκολ στη Λειψία

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίσαμος: Ρομά υποδυόταν την καλόγρια και πωλούσε σταυρουδάκια υποτίθεται για καρκινοπαθή παιδιά

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα για τα παγωτά με γεύση κέτσαπ, φασόλια, ρυζογκοφρέτες και… βρώμη

23:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των drones: Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις, η Ουκρανία απαντά με καινοτομίες

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Πέθανε στα 49 του έπειτα από «μάχη» με τον καρκίνο ο αντιδήμαρχος, Μιχάλης Μπιλάλης

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Τραυματίστηκε ο Σαμοντούροβ, «κόπηκε» ο Νετζήπογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

21:26ΕΛΛΑΔΑ

SOS στην ΕΥΠ: Ολόκληρο δίκτυο Αζέρων κατασκόπων στην Ελλάδα - Νέες αποκαλύψεις

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Νεκροί και παγιδευμένοι επιβάτες λεωφορείου

20:32ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι στην Ελλάδα και δεκάδες κρούσματα – Οδηγίες προστασίας

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η πρώην νοσοκόμα παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

02:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

22:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανοησίες ότι κάνουμε διακομιδές με βάση την τσέπη των ασθενών

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίσαμος: Ρομά υποδυόταν την καλόγρια και πωλούσε σταυρουδάκια υποτίθεται για καρκινοπαθή παιδιά

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο… λογαριασμός για τον Ουκρανό, τον Ευρωπαίο και τον Αμερικανό πολίτη

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά έως 2.500 ευρώ σε απόστρατους - Ποιοι παίρνουν σειρά

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ