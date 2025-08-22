Καναδάς: Καταργούνται οι ανταποδοτικοί δασμοί στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα

Ο Καναδάς θα καταργήσει πολλούς ανταποδοτικούς δασμούς που έχει επιβάλλει σε εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα και θα εντείνει τις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να δημιουργήσουν μία νέα σχέση σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/08) ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα καταργηθούν οι δασμοί σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών – Καναδά – Μεξικού (USMCA), σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Οτάβα αφού προηγουμένως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Καναδάς ανταποκρίνεται στις εξαιρέσεις που χορήγησε στις αρχές του μήνα η Ουάσινγκτον στα καναδικά προϊόντα.

Οι δασμοί στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο θα παραμείνουν.

Ο Κάρνεϊ σημείωσε ότι πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιβάλουν δασμούς σε καναδικά προϊόντα που καλύπτονται από την USMCA, κάτι που χαρακτήρισε ως «θετική εξέλιξη».

«Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον επαναφέρει το ελεύθερο εμπόριο για τα περισσότερα αγαθά μας», προσέθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι συγκριτικά με τους άλλους εμπορικούς εταίρους της Ουάσινγκτον, στις καναδικές εξαγωγές επιβάλλονται συνολικά χαμηλότεροι δασμοί.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την απόφαση του Καναδά να καταργήσει τους ανταποδοτικούς δασμούς ως χειρονομία καλής θέλησης με στόχο την επανέναρξη των τελματωμένων εμπορικών συνομιλιών.

«Χαιρετίζουμε αυτήν την ενέργεια του Καναδά, που είχε ήδη καθυστερήσει πολύ. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες για θέματα που αφορούν το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια», επισημάνθηκε.