OHE: Και επισήμως σε κατάσταση λιμού η Γάζα - Αντιδρά το Ισραήλ

Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να μαζέψουν ανθρωπιστική βοήθεια που ρίχτηκε με αλεξίπτωτα στην πόλη της Γάζας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Ο ΟΗΕ κήρυξε και επισήμως τη Λωρίδα της Γάζας σε κατάσταση λιμού χθες Παρασκευή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που έκανε λόγο για «ξεδιάντροπο ψέμα», την ώρα που η κυβέρνησή του απειλεί να καταστρέψει ολοσχερώς την πόλη της Γάζας αν η Χαμάς δεν αποδεχτεί ειρήνη με τους όρους που θέτει.

Κατηγορούν το Ισραήλ

Ο «λιμός της Γάζας» θα «μπορούσε να είχε αποφευχθεί» αν δεν υπήρχε «η συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», τόνισε στη Γενεύη ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, ο Τομ Φλέτσερ.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική (πρόκλησης) λιμού. Το Ισραήλ έχει πολιτική πρόληψης του λιμού», αντέτεινε ο κ. Νετανιάχου, αποδίδοντας τις ελλείψεις, που δεν είναι παρά «προσωρινές» κατ’ αυτόν, στη «συστηματική κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς, η έφοδος άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα της οποίας στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου.

Το συμπέρασμα της υπηρεσίας του ΟΗΕ

Έπειτα από μήνες προειδοποιήσεων του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών ΜΚΟ, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC), υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Γενεύη, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη λιμός στην περιφέρεια της Γάζας (βόρεια).

Η Χαμάς κάλεσε να αναληφθεί «άμεση δράση από τον ΟΗΕ», για να σταματήσει ο πόλεμος και να «ανοίξουν χωρίς περιορισμούς τα σημεία διέλευσης» ενόψει της «επείγουσας και συνεχούς εισόδου τροφίμων, φαρμάκων, νερού και καυσίμων».

Σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ, πάνω από μισό εκατομμύριο Γαζαίοι αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες, το υψηλότερο επίπεδο διατροφικής κατάστασης κινδύνου του IPC, που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο.

Ο Ερυθρός Σταυρός κάλεσε το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, να αναλάβει την ευθύνη για την κάλυψη «των βασικών αναγκών» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Λονδίνο στηλίτευσε το «ηθικό σκάνδαλο».

Έντονη αντίδραση του Ισραήλ

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», αντέτεινε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας το IPC πως συνέταξε «κατασκευασμένη έκθεση ‘ακριβώς στα μέτρα’ που ήθελε η Χαμάς».

