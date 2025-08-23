OHE: Και επισήμως σε κατάσταση λιμού η Γάζα - Αντιδρά το Ισραήλ

Οι ελλείψει τροφίμων αποδόθηκαν από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου στη «συστηματική κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς

Newsbomb

OHE: Και επισήμως σε κατάσταση λιμού η Γάζα - Αντιδρά το Ισραήλ

Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να μαζέψουν ανθρωπιστική βοήθεια που ρίχτηκε με αλεξίπτωτα στην πόλη της Γάζας, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΗΕ κήρυξε και επισήμως τη Λωρίδα της Γάζας σε κατάσταση λιμού χθες Παρασκευή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που έκανε λόγο για «ξεδιάντροπο ψέμα», την ώρα που η κυβέρνησή του απειλεί να καταστρέψει ολοσχερώς την πόλη της Γάζας αν η Χαμάς δεν αποδεχτεί ειρήνη με τους όρους που θέτει.

Κατηγορούν το Ισραήλ

Ο «λιμός της Γάζας» θα «μπορούσε να είχε αποφευχθεί» αν δεν υπήρχε «η συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», τόνισε στη Γενεύη ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, ο Τομ Φλέτσερ.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική (πρόκλησης) λιμού. Το Ισραήλ έχει πολιτική πρόληψης του λιμού», αντέτεινε ο κ. Νετανιάχου, αποδίδοντας τις ελλείψεις, που δεν είναι παρά «προσωρινές» κατ’ αυτόν, στη «συστηματική κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς, η έφοδος άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα της οποίας στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου.

Το συμπέρασμα της υπηρεσίας του ΟΗΕ

Έπειτα από μήνες προειδοποιήσεων του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών ΜΚΟ, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC), υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Γενεύη, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη λιμός στην περιφέρεια της Γάζας (βόρεια).

Η Χαμάς κάλεσε να αναληφθεί «άμεση δράση από τον ΟΗΕ», για να σταματήσει ο πόλεμος και να «ανοίξουν χωρίς περιορισμούς τα σημεία διέλευσης» ενόψει της «επείγουσας και συνεχούς εισόδου τροφίμων, φαρμάκων, νερού και καυσίμων».

Σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ, πάνω από μισό εκατομμύριο Γαζαίοι αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες, το υψηλότερο επίπεδο διατροφικής κατάστασης κινδύνου του IPC, που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο.

Ο Ερυθρός Σταυρός κάλεσε το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, να αναλάβει την ευθύνη για την κάλυψη «των βασικών αναγκών» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Λονδίνο στηλίτευσε το «ηθικό σκάνδαλο».

Έντονη αντίδραση του Ισραήλ

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», αντέτεινε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας το IPC πως συνέταξε «κατασκευασμένη έκθεση ‘ακριβώς στα μέτρα’ που ήθελε η Χαμάς».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Leapmotor B05: Το φθινόπωρο στην Ελλάδα

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καυτό ξεκίνημα, καταιγίδες– Ανατροπή στο τέλος του Σεπτεμβρίου

07:33ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Και επισήμως σε κατάσταση λιμού η Γάζα - Αντιδρά το Ισραήλ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό - Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο του «Μαύρου Φεγγαριού»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η CUPRA μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Μάστιγα το αλκοόλ: Πληθαίνουν τα περιστατικά μέθης ανηλίκων – Ανησυχητικά στοιχεία

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: - Οι ημερομηνίες πληρωμών

07:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Λάβετε θέσεις, το πρωτάθλημα αρχίζει – To πρόγραμμα της πρεμιέρας

07:00LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Ποζάρει αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση - «My love»

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγουν χιλιάδες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

06:50LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένεια και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή - Οι κατηγορίες για σκευωρία

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μέθοδος απάτης: Παρουσιάζονται ως influencers και εκβιάζουν επιχειρηματίες με αρνητικές κριτικές

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα εξετάζονται εν όψει ΔΕΘ για την ελάφρυνση των ενοικίων

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι πληρώνονται την Δευτέρα 25 Αυγούστου - Πάνω από 45.000

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πότε έρχεται η «θερμή μάζα» που «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

06:29ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Από πότε εκδίδεται αυτόματα για τους πολίτες - Η ημερομηνία «κλειδί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καυτό ξεκίνημα, καταιγίδες– Ανατροπή στο τέλος του Σεπτεμβρίου

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγουν χιλιάδες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού επικεντρώνεται ο Τσίπρας μετά τη συνέντευξη-βόμβα - Γιατί προβληματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ

07:00LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Ποζάρει αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση - «My love»

06:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 40χρονου δολοφόνου - «Παραδώσου» του ζητούν συγγενείς του από την Αλβανία

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρόσγουελ: Εξωγήινος ή απάτη; Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τη θρυλική υπόθεση

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πότε έρχεται η «θερμή μάζα» που «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Πέντε νεκροί - Ο οδηγός αφαιρέθηκε και έπεσε σε τάφρο

23:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό - Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο του «Μαύρου Φεγγαριού»

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ