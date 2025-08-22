Ισραήλ: Νέα επίθεση των Χούθι με drone – Συναγερμός στα σύνορα με Γάζα και Αίγυπτο
Συναγερμός και πάλι στο Ισραήλ, για επίθεση από τους Χούθι
Drone που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι προς το Ισραήλ αναχαιτίστηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον IDF.
Το drone ενεργοποίησε σειρήνες σε αρκετές κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο. Ο στρατός αναφέρει ότι έκανε αρκετές προσπάθειες να το καταρρίψει, πριν καταφέρει να το αναχαιτίσει.
Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες από το περιστατικό.
Οι σειρήνες ήχησαν στις κοινότητες Bnei Netzarim και Naveh, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο.
