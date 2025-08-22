Ισραήλ: Νέα επίθεση των Χούθι με drone – Συναγερμός στα σύνορα με Γάζα και Αίγυπτο

Drone που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι προς το Ισραήλ αναχαιτίστηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον IDF.

Το drone ενεργοποίησε σειρήνες σε αρκετές κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο. Ο στρατός αναφέρει ότι έκανε αρκετές προσπάθειες να το καταρρίψει, πριν καταφέρει να το αναχαιτίσει.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες από το περιστατικό.

Οι σειρήνες ήχησαν στις κοινότητες Bnei Netzarim και Naveh, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο.