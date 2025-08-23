Γαλλία: Απαγόρευσαν σε παιδιά από το Ισραήλ να μπουν σε πάρκο αναψυχής - Συνελήφθη ο διευθυντής

Ο διευθυντής ενός πάρκου αναψυχής στη νότια Γαλλία συνελήφθη για πιθανή θρησκευτική διάκριση, επειδή αρνήθηκε την είσοδο σε μια ομάδα παιδιών από το Ισραήλ.

Τα παιδιά, ηλικίας 8 έως 16 ετών, βρισκόταν σε διακοπές στην Ισπανία και είχαν κάνει κράτηση για την Πέμπτη, προκειμένου να επισκεφθούν το πάρκο περιπέτειας Tyrovol zipline στο Porté-Puymorens, κοντά στα ισπανικά σύνορα στα Πυρηναία όρη, σύμφωνα με την εισαγγελία του Perpignan.

Η γαλλική εισαγγελία ανέφερε ότι ο διευθυντής αρχικά είπε σε μερικούς ότι αρνιόταν την είσοδο στην ομάδα λόγω «προσωπικών πεποιθήσεων», πριν δώσει διαφορετικές εξηγήσεις σε άλλους.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πάρκου αναφερόταν ότι το πάρκο θα παρέμενε κλειστό την Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας, «προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης επιθεώρηση των εγκαταστάσεων».

Το πάρκο ενημέρωσε την ομάδα ότι δεν μπορούσε να το επισκεφθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ομάδα μεταφέρθηκε σε άλλη ψυχαγωγική εγκατάσταση στη Γαλλία χωρίς να σημειωθεί κανένα περιστατικό. Ο διευθυντής αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

«Ξεπεράστηκε ένα όριο. Είμαστε συγκλονισμένοι», δήλωσε η Perla Danan, πρόεδρος του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου των Γαλλικών Εβραϊκών Ιδρυμάτων στην περιοχή Languedoc-Roussillon.

«Ξεκίνησε με γκράφιτι, προσβολές και σωματικές επιθέσεις και τώρα είναι κυριολεκτικά απαγόρευση εισόδου για παιδιά ηλικίας 8 έως 16 ετών», είπε η Danan, προσθέτοντας ότι της θύμισε την πινακίδα «απαγορεύεται η είσοδος σε Εβραίους και σκύλους» κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. «Οι αξίες της Γαλλίας έχουν παραβιαστεί», είπε.

Ο Jean-Philippe Augé, δήμαρχος του Porté-Puymorens, που έχει περίπου 100 κατοίκους, δήλωσε ότι «το DNA της κοινότητάς μας βασίζεται στην αίσθηση του να μοιραζόμαστε και στην αδελφοσύνη». Πρόσθεσε ότι το περιστατικό προκάλεσε «απόλυτη έκπληξη» στο χωριό.

Το Εβραϊκό Παρατηρητήριο της Γαλλίας εξέφρασε επίσης «βαθιά οργή» σε δήλωση που εξέδωσε την Παρασκευή. «Μια τέτοια πράξη διακρίσεων, που στοχεύει αποκλειστικά ανηλίκους με βάση την εθνικότητα και την καταγωγή τους, είναι εξαιρετικά σοβαρή και υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας».

Η διάκριση με βάση τη θρησκεία αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη στη Γαλλία.

Το 2023 σημειώθηκε απότομη αύξηση στις αναφορές αντισημιτικών περιστατικών έπειτα από τις επιθέσεις της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα. Τα περιστατικά περιλάμβαναν σωματικές επιθέσεις, απειλές, βανδαλισμούς και παρενόχληση, προκαλώντας ανησυχία στις εβραϊκές κοινότητες και τους ηγέτες τους.

Αυτόν τον μήνα, ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να τιμωρήσει μια πράξη «αντισημιτικού μίσους» μετά την κοπή μιας ελιάς που είχε φυτευτεί στη μνήμη ενός νεαρού Γάλλου Εβραίου που βασανίστηκε μέχρι θανάτου το 2006.

