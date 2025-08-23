Γαλλία: Απαγόρευσαν σε παιδιά από το Ισραήλ να μπουν σε πάρκο αναψυχής - Συνελήφθη ο διευθυντής

Ο διευθυντής αρνήθηκε την είσοδο στην ομάδα λόγω «προσωπικών πεποιθήσεων»

Newsbomb

Γαλλία: Απαγόρευσαν σε παιδιά από το Ισραήλ να μπουν σε πάρκο αναψυχής - Συνελήφθη ο διευθυντής
tyrovol.com
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διευθυντής ενός πάρκου αναψυχής στη νότια Γαλλία συνελήφθη για πιθανή θρησκευτική διάκριση, επειδή αρνήθηκε την είσοδο σε μια ομάδα παιδιών από το Ισραήλ.

Τα παιδιά, ηλικίας 8 έως 16 ετών, βρισκόταν σε διακοπές στην Ισπανία και είχαν κάνει κράτηση για την Πέμπτη, προκειμένου να επισκεφθούν το πάρκο περιπέτειας Tyrovol zipline στο Porté-Puymorens, κοντά στα ισπανικά σύνορα στα Πυρηναία όρη, σύμφωνα με την εισαγγελία του Perpignan.

Η γαλλική εισαγγελία ανέφερε ότι ο διευθυντής αρχικά είπε σε μερικούς ότι αρνιόταν την είσοδο στην ομάδα λόγω «προσωπικών πεποιθήσεων», πριν δώσει διαφορετικές εξηγήσεις σε άλλους.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πάρκου αναφερόταν ότι το πάρκο θα παρέμενε κλειστό την Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας, «προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης επιθεώρηση των εγκαταστάσεων».

Το πάρκο ενημέρωσε την ομάδα ότι δεν μπορούσε να το επισκεφθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ομάδα μεταφέρθηκε σε άλλη ψυχαγωγική εγκατάσταση στη Γαλλία χωρίς να σημειωθεί κανένα περιστατικό. Ο διευθυντής αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

«Ξεπεράστηκε ένα όριο. Είμαστε συγκλονισμένοι», δήλωσε η Perla Danan, πρόεδρος του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου των Γαλλικών Εβραϊκών Ιδρυμάτων στην περιοχή Languedoc-Roussillon.

«Ξεκίνησε με γκράφιτι, προσβολές και σωματικές επιθέσεις και τώρα είναι κυριολεκτικά απαγόρευση εισόδου για παιδιά ηλικίας 8 έως 16 ετών», είπε η Danan, προσθέτοντας ότι της θύμισε την πινακίδα «απαγορεύεται η είσοδος σε Εβραίους και σκύλους» κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. «Οι αξίες της Γαλλίας έχουν παραβιαστεί», είπε.

Ο Jean-Philippe Augé, δήμαρχος του Porté-Puymorens, που έχει περίπου 100 κατοίκους, δήλωσε ότι «το DNA της κοινότητάς μας βασίζεται στην αίσθηση του να μοιραζόμαστε και στην αδελφοσύνη». Πρόσθεσε ότι το περιστατικό προκάλεσε «απόλυτη έκπληξη» στο χωριό.

Το Εβραϊκό Παρατηρητήριο της Γαλλίας εξέφρασε επίσης «βαθιά οργή» σε δήλωση που εξέδωσε την Παρασκευή. «Μια τέτοια πράξη διακρίσεων, που στοχεύει αποκλειστικά ανηλίκους με βάση την εθνικότητα και την καταγωγή τους, είναι εξαιρετικά σοβαρή και υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας».

Η διάκριση με βάση τη θρησκεία αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη στη Γαλλία.

Το 2023 σημειώθηκε απότομη αύξηση στις αναφορές αντισημιτικών περιστατικών έπειτα από τις επιθέσεις της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα. Τα περιστατικά περιλάμβαναν σωματικές επιθέσεις, απειλές, βανδαλισμούς και παρενόχληση, προκαλώντας ανησυχία στις εβραϊκές κοινότητες και τους ηγέτες τους.

Αυτόν τον μήνα, ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να τιμωρήσει μια πράξη «αντισημιτικού μίσους» μετά την κοπή μιας ελιάς που είχε φυτευτεί στη μνήμη ενός νεαρού Γάλλου Εβραίου που βασανίστηκε μέχρι θανάτου το 2006.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης: Σπείρα έκλεψε πάνω από 30.000 ευρώ από ηλικιωμένους στη Φλώρινα - Συνελήφθησαν 3 άτομα

13:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι πενταετίας»!

13:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Σύνοδος της Αλάσκας δεν ήταν το μοναδικό γεγονός που θα αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη ενώ προσγειωνόταν - Νεκρός ο πιλότος

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ - Τον ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγόρευσαν σε παιδιά από το Ισραήλ να μπουν σε πάρκο αναψυχής - Συνελήφθη ο διευθυντής

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στη Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Ρεν συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Στρατιωτική πειθαρχία επιβάλλει στα σχολεία η υπουργός Παιδείας - Λοχαγός του υγειονομικού η νέα επικεφαλής του υπουργείου

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο δήλωσε 4.000 πρόβατα ενώ είχε 1.500 - Διασταυρωτικούς έλεγχους ξεκινά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

12:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Πέγκυ Ζήνα στο πλευρό του ΠΑΣ Γιάννινα: «Αδύνατον να μην στηρίξω την ομάδα της πόλης μου»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χορτιάτη

12:13WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Έφτασε στον Ιερό Ναό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: 161 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου - Η ανάρτηση του υπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα: Ο χωρικός που μετατράπηκε σε αδίστακτο δολοφόνο - Η αληθινή ιστορία πίσω από τις «17 κλωστές»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

12:13WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση πριν τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά με στόχο το Οικουμενικό Πατριαρχείο

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Χορτιάτη

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε πάρκινγκ στα Νέα Στύρα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Αγνοούμενη για μία ώρα η 4χρονη που πνίγηκε - Περπάτησε μόνη της 300 μέτρα για να παίξει στην πισίνα

10:52LIFESTYLE

Εντυπωσιακή: Η Μιμή Ντενίση ποζάρει με μπικίνι στα 72 της - Στιγμές χαλάρωσης σε spa

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκατζόχοιρος»: Το σχέδιο της Δύσης για το μέλλον της Ουκρανίας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπλε δράκος: Σε ποιες παραλίες ζει το δηλητηριώδες ζώο - Πόσο επικίνδυνο είναι - «Μην το αγγίζετε ούτε με γάντια»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λόγω του «μπλόκου» στις κυρώσεις κατά Ισραήλ - Τον ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ