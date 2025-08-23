Σε τεντωμένοι σκοινί οι σχέσεις Ιταλίας-Γαλλίας για την Ουκρανία μετά την ατάκα Σαλβίνι στον Μακρόν

Ανέβηκε η ένταση στις διπλωματικές σχέσεις Παρισίου – Ρώμης μετά τις δηλώσεις του Ιταλού αντιπροέδρου Ματέο Σαλβίνι για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τη διαφωνία για πιθανή αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Παρασκευή την Ιταλίδα πρέσβη στη Γαλλία, Εμανουέλα Ντ’ Αλεσάντρο, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «απαράδεκτες», όπως επιβεβαίωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κε ντ’ Ορσέ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην πρέσβη επισημάνθηκε ότι τα σχόλια αυτά πλήττουν το κλίμα εμπιστοσύνης και τη μακροχρόνια σχέση των δύο χωρών, καθώς και τη «σθεναρή σύγκλιση» τους, ιδίως στην υποστήριξη προς την Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πληροφορίες του ραδιοσταθμού France Inter.

Στην ερώτηση που του έγινε στο Μιλάνο για την πιθανή ανάπτυξη Ιταλών στρατιωτών στην Ουκρανία, εάν σταματήσουν οι εχθροπραξίες όπως σχεδιάζουν η Γαλλία και η Βρετανία, ο Ματέο Σαλβίνι απάντησε με σαρκασμό πως, αν το θέλει τόσο ο Μακρόν, «μπορεί να πάει αυτός», φορώντας κράνος και κρατώντας όπλο.

Ο επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκα, σύμμαχος της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, είχε στο παρελθόν χαρακτηρίσει τον Γάλλο πρόεδρο «παλαβό», κατηγορώντας τον ότι ωθεί την Ευρώπη σε εμπλοκή με τη Ρωσία.

Παράλληλα, Γαλλία και Βρετανία, στο πλαίσιο μιας «συμμαχίας προθύμων» χωρών, σχεδιάζουν να στείλουν αποσπάσματα στην Ουκρανία ως εγγύηση ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών σε περίπτωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ή ειρήνης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Ωστόσο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει ξεκαθαρίσει ότι η χώρα της δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία.