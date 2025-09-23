Νίκη Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο μειώνει την ανεργία - «Δεν μιλάμε για 13ωρο»

Όλα όσα είπε η Νίκη Κεραμέως για το εργασιακό νομοσχέδιο, την έκτακτη βάρδια, την ανεργία και τις κενές θέσεις εργασίας

Νίκη Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο μειώνει την ανεργία - «Δεν μιλάμε για 13ωρο»
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως οι εργαζόμενοι έχουν πλέον πιο δυνατή θέση στην αγορά. «Παλιότερα, η ανεργία ήταν στο 20%, τώρα όμως έχει πέσει στο 8%», εξήγησε η Υπουργός, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο ανταγωνισμός ευνοεί τους εργαζόμενους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι πιο εύκολο για κάποιον να βρει δουλειά παρά για μια επιχείρηση να βρει εργαζόμενο».

Οι δύο βασικοί πυλώνες του εργασιακού νομοσχεδίου

Σε ερώτηση σχετικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η κ. Κεραμέως απάντησε ως εξής: «Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι να ενισχύσει τους εργαζομένους και ο δεύτερος να απλοποιήσει την αγορά εργασίας και να την εκσυγχρονίσει. Έχει συζητηθεί πράγματι πολύ το νομοσχέδιο, αλλά μία διάταξή του, όχι οι υπόλοιπες 87. Το λέω, γιατί εμπεριέχει, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές διατάξεις, οι οποίες είναι ενισχυτικές των εργαζομένων. Να σας πω δύο, τρία παραδείγματα. Θεσπίζει τη δυνατότητα για έναν εργαζόμενο γονέα να δουλεύει όλο τον χρόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να μπορεί να είναι με το παιδί του. Σήμερα, μπορεί να το κάνει αυτό μόνο για έξι μήνες. Άρα, πάει και επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα, κυρίως για εργαζόμενους γονείς, αλλά όχι μόνο.

Δεύτερο παράδειγμα: με το νομοσχέδιο, επεκτείνεται το επίδομα κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες δικαιούχους. Για πάρα πολλά χρόνια, μία γυναίκα, για να μπορέσει να είναι δικαιούχος του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, έπρεπε να έχει 200 ένσημα από το ίδιο ταμείο, λίγο πολύ από τον ίδιο εργοδότη. Εμείς ρωτάμε, γιατί από τον ίδιο; Τι μας ενδιαφέρει αν έχει δουλέψει σε έναν, σε δύο ή σε τρεις; Μας ενδιαφέρει να έχει δουλέψει. Γιατί; Γιατί το επίδομα κυοφορίας και λοχείας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα. Άρα, το αν θα έχει δουλέψει σε έναν, σε δύο ή σε τρεις, μας είναι αδιάφορο. Μας ενδιαφέρει να έχει δουλέψει. Πάμε και το επεκτείνουμε αυτό. Άρα, επεκτείνουμε τις δικαιούχους του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας».

«Δεν μιλάμε για 13ωρο»

Για τις 13 ώρες εργασίας, η υπουργός εξέφρασε τη διαφωνία της με τον όρο 13ωρο, εξηγώντας: «Όταν κάποιος χρησιμοποιεί την έκφραση 13ωρο, αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε μέρα της ζωής τους. Δεν είναι έτσι, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι μία δυνατότητα και μόνο για πάρα πολύ συγκεκριμένες ημέρες τον χρόνο, μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο.

Άρα, δεν μιλάμε για 13ωρο, όπως μιλάμε για 8ωρο. Το 8ωρο παραμένει.

Πρώτο σημείο, λοιπόν, είναι κατ' εξαίρεση, μόνο για έως 37 ημέρες τον χρόνο, μέχρι τρεις ημέρες τον μήνα.

Σήμερα, μπορεί κάποιος να δουλεύει έως 13 ώρες, όμως σε δύο εργοδότες ή σε τρεις. Και εμείς ρωτάμε: Γιατί ένας εργαζόμενος ο οποίος το κάνει αυτό σε δύο εργοδότες και παίρνει το μηχανάκι του και πάει από το ένα εστιατόριο στο άλλο, για να δουλέψει, γιατί να μην μπορεί να το κάνει σε έναν, άρα χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί και να έχει αύξηση κατά 40% στις αποδοχές του; Αν το κάνεις σήμερα σε δύο εργοδότες, δεν παίρνεις καμία προσαύξηση. Θεωρείται η δεύτερη δουλειά σου ως μερική απασχόληση. Να σας κάνω μία πρόβλεψη; Δεν το θέλουν αυτό οι εργοδότες. Γιατί δεν το θέλουν; Γιατί κοστίζει πολύ. Ένας εργοδότης έχει συμφέρον να προσλάβει έναν δεύτερο εργαζόμενο παρά να κρατήσει έναν για υπερωριακή απασχόληση», υποστήριξε η υπουργός.

Έκτακτη βάρδια εργασίας

Αναφορικά με την έκτακτη βάρδια εργασίας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι, όταν η κυβέρνηση την θέσπισε, η συζήτηση που γινόταν εκείνη την περίοδο ήταν ότι πρόκειται για εξαήμερη εργασία. «Εμείς λέγαμε δεν είναι εξαήμερη εργασία, είναι έκτακτη βάρδια για πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις, για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο» διευκρίνισε η υπουργός και αποσαφήνισε ότι είναι μία ρύθμιση για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, η οποία αφορά κυρίως εργοστάσια που είναι συνεχούς λειτουργίας. Όπως είπε, αυτήν τη διάταξη την αξιοποίησε το 0,1% των παραρτημάτων των επιχειρήσεων της χώρας.

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών η ανεργία

Σχολιάζοντας την πορεία της ανεργίας, η υπουργός τόνισε τα ακόλουθα: «Πριν από 15 μήνες, όταν ανέλαβα την ευθύνη του υπουργείου Εργασίας, είχα πει ότι θέλουμε μία κοινωνία εργαζομένων, όχι μία κοινωνία ανέργων. 15 μήνες μετά, με την ανεργία στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών, πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, για να το πετύχουμε αυτό». Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω των προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σχετικά με τη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece», η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι πρόκειται για τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχει ζήσει στο υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τέσσερις εκδηλώσεις σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και Στουτγκάρδη και η επόμενη είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. «Οργανώνουμε εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Τους φέρνουμε σε επαφή με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αναδεικνύουμε επαγγελματικές ευκαιρίες και η τελική απόφαση είναι δική τους για το αν θα επιστρέψουν, δεν έχει κομματικό πρόσημο, είναι εθνική προσπάθεια.

Επίσης, έχουμε φέρει μία ειδική διάταξη, βάσει της οποίας γίνεται αυτόματα η αναγνώριση της εξειδίκευσης και της ειδικότητας των γιατρών. Με λίγα λόγια, καταργούμε πλήρως τη γραφειοκρατία. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου πραγματικά, για να ανοίξω αυτόν τον δρόμο», υπογράμμισε η υπουργός.

Κενές θέσεις εργασίας

Για τις κενές θέσεις εργασίας, η κ. Κεραμέως τόνισε τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης. «Χρειαζόμαστε τη νόμιμη μετανάστευση, αν θέλουμε να συντηρήσουμε αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε, που είναι στο 2,3%. Χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό. Εξαντλούμε την εγχώρια δεξαμενή. Φυσικά προτεραιότητά μας είναι το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά χρειαζόμαστε και άλλους» συμπλήρωσε η υπουργός Εργασίας.

