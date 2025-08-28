Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να απλουστεύσει διαδικασίες, να ενισχύσει την προστασία του εργαζόμενου και να εισαγάγει πιο ευέλικτα μοντέλα απασχόλησης

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σημαντικές ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις για περισσότερους από 1 εκατομμύριο υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να απλουστεύσει διαδικασίες, να ενισχύσει την προστασία του εργαζόμενου και να εισαγάγει πιο ευέλικτα μοντέλα απασχόλησης.

Οι βασικές αλλαγές

  1. Επέκταση 13ωρης ημερήσιας εργασίας

    • Μέχρι σήμερα, η 13ωρη απασχόληση μπορούσε να προκύψει μόνο με εργασία σε δύο διαφορετικούς εργοδότες.

    • Με το νέο πλαίσιο, προβλέπεται δυνατότητα 13ωρης εργασίας ακόμη και σε έναν εργοδότη, με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των ωραρίων.

  2. 4ήμερη εργασία όλο τον χρόνο

    • Θεσπίζεται η δυνατότητα 4ήμερης εβδομάδας εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

    • Η ρύθμιση αφορά κυρίως εργαζόμενους γονείς, ώστε να μπορούν να συνδυάζουν πιο εύκολα επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

  3. Ταχύτερες προσλήψεις – λιγότερη γραφειοκρατία

    • Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των εντύπων και των απαιτούμενων διαδικασιών για νέες προσλήψεις.

    • Σε περιπτώσεις βραχυχρόνιας απασχόλησης, η πρόσληψη θα μπορεί να ολοκληρώνεται μόνο με τη συμπλήρωση μιας απλής ηλεκτρονικής φόρμας, ακόμη και μέσω κινητού τηλεφώνου.

  4. Ευέλικτη προσέλευση στην εργασία

    • Οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινούν τη δουλειά έως και 2 ώρες νωρίτερα ή αργότερα από το σύνηθες ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες τους και σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

  5. Κανονική άδεια σε περισσότερα τμήματα

    • Δίνεται η δυνατότητα η ετήσια άδεια να λαμβάνεται σε περισσότερα και μικρότερα τμήματα, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στον προγραμματισμό κάθε εργαζομένου.

  6. Επίδομα κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερους εργαζόμενους

    • Το επίδομα επεκτείνεται και σε περιπτώσεις που η εργαζόμενη απασχολείται ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν εργοδότες.

Τι σημαίνει στην πράξη

Το Υπουργείο Εργασίας παρουσιάζει το νομοσχέδιο ως ένα βήμα για μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, αλλά και για ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας. Από την άλλη πλευρά, το μέτρο της 13ωρης ημερήσιας απασχόλησης αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εγείρει ερωτήματα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια το νομοσχέδιο θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

