«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκίλφοϊλ
Με κάθε επισημότητα και σύμφωνα με το εθιμοτυπικό η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήρια της, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, αναλαμβάνοντας και επίσημα καθήκοντα ως η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Στην αρχή της συνάντησης ακολούθησε ένας σύντομος διάλογος, ενδεικτικός του θερμού κλίματος που επικρατούσε, ο οποίος μάλιστα σε αρκετά σημεία ξέφυγε από τα αυστηρά όρια του πρωτοκόλλου.

  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Όπως βλέπετε, υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας. Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ.
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια;
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Αλήθεια;
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ήρθα στην Ελλάδα το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν.
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά;
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω Αρχαία Ελληνορωμαϊκή Ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών, στο UC Davis, με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Σπυριδάκης.
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά;
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου και ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση περίπου 45 λεπτών, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, παρουσία της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και της γενικής γραμματέως της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκης Χατζή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κ. Γκίλφοϊλ είχαν μια εγκάρδια συζήτηση η οποία , κατά την οποία η αξιωματούχος των ΗΠΑ τόνισε τη βούλησή της για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και διαβίβασε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφέρθηκε επίσης στις επισκέψεις της στην Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά, καθώς και στις εξαιρετικές φιλίες που διατηρεί με Ελληνοαμερικανούς και πρόσθεσε ότι κατά την παραμονή της στην Ελλάδα θα ήθελε να γνωρίσει καλύτερα την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, καθώς είναι βαθιά θρησκευόμενη, ενώ προσέθεσε ότι έχει εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στα ενεργειακά θέματα, με αφορμή τη συμμετοχή Αμερικανών υπουργών στην επερχόμενη Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενεί η Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας τη σημαντική ενεργειακή θέση της Ελλάδας, μεταξύ τριών ηπείρων, με την κυρία Γκιλφόιλ να σημειώνει, ότι οι ΗΠΑ έχουν αντιληφθεί τη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Μάλιστα, ο κ. Τασούλας, επισήμανε ότι τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας, λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών, δεν μπορούν να υπονομεύονται, ως μέρος δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η κ. Γκιλφόιλ αποτελεί αξιοθαύμαστο παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου, επισημαίνοντας, τα όσα έχει επιτύχει στη ζωή της, με εκείνη να μιλά με συγκίνηση για τους γονείς της και ιδιαίτερα για την μητέρα της, που ήταν εκπαιδευτικός.

Η κ. Γκίλφοϊλ είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που αναλαμβάνει τη θέση αυτή και εξέφρασε στον κ. Τασούλα τις ευχαριστίες της για την εγκάρδια υποδοχή. Η τελετή διαπιστευτηρίων στο Προεδρικό Μέγαρο σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης θητείας της, με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της.

