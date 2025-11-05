Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

Αμέσως μετά τη συνάντησή τους, βγήκαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και μίλησαν στα παιδιά

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού
Μαθητές που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην Ηρώδου Αττικού βγήκαν και χαιρέτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αμέσως μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Γελαστοί, με τη συνοδεία ασφαλείας τους να ακολουθεί διακριτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βγήκαν από την κεντρική είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου και περπάτησαν δίπλα δίπλα ως το απέναντι πεζοδρόμιο, όπου βρίσκονταν τα παιδιά. Οι μικροί μαθητές, που βρίσκονταν σε εκπαιδευτική εκδρομή με τους δασκάλους τους στο κέντρο της Αθήνας, είχαν την τύχη να συναντήσουν τον πρωθυπουργό και τη νέα πρέσβη, οι οποίοι τους πλησίασαν και χαιρέτησαν αρκετούς από αυτούς διά χειραψίας, αστειευόμενοι με τα παιδιά.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χαιρέτησε χαμογελαστή και ιδιαίτερα επικοινωνιακή όλα τα παιδιά, δείχνοντας πως είναι ιδιαίτερα προσιτή.

Νωρίτερα, κατά την πρώτη επίσημη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου, η συζήτηση εκτυλίχθηκε σε θερμό κλίμα. Η κυρία Γκίλφοϊλ, η οποία έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο πριν από τις 10 το πρωί, συζήτησε με τον πρωθυπουργό την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιφέρεια και στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως η χώρα μας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε περιφερειακές συνεργασίες και συγκρούσεις, ενώ αναφέρθηκε ειδικά στον ρόλο της Ελλάδας ως πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, έργο στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της διεύρυνσης των επενδύσεων στην Ελλάδα και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων. Από την πλευρά της, η πρέσβης Γκίλφοϊλ αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αργότερα σήμερα, στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα δεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, και τον Υπουργό Ενέργειας, Chris Wright, συνεχίζοντας τον διάλογο με κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Η σημερινή σειρά επαφών ενισχύει το πλαίσιο για τη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η ασφάλεια και οι επενδύσεις, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

