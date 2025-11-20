Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2026 - Στις 17 Δεκεμβρίου η ψήφιση στη Βουλή

Τον προϋπολογισμό του 2026 κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κυρίαρχο στοιχείο του τελικού σχεδίου είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης στην πολύ σύντομη ομιλία του, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό «ρεαλιστικό, κοινωνικό και εφαρμόσιμο».

Μάλιστα σημείωσε ότι για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός, εκτός από τη μέθοδο του USB stick, υποβάλλεται και σε πλήρως άυλη μορφή με QR Code στο Cloud, ενώ από του χρόνου το USB καταργείται.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου, ενώ στην Ολομέλεια θα εισαχθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου με την ψήφισή του.

