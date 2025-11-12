Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές

Σε τέσσερις άξονες θα κινηθεί το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση δίνοντας έμφαση στην οικονομία, την περιφέρεια, την εξωτερική πολιτική με τα ενεργειακά και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Όσον αφορά την οικονομία ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι, από τη στιγμή που η μάχη κατά της ακρίβειας δεν πηγαίνει και τόσο καλά, η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και κυρίως των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο.

Σε αυτή τη λογική, μεταξύ άλλων εντάσσεται και η επιστροφή του ενοικίου που θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου αλλά και τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, μάλιστα, που θα ξεκινήσει στο τέλος του μήνα ίσως υπάρξουν και κάποιες θετικές εκπλήξεις.

Μαθαίνω επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθουσιάστηκε από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομοτηνή και έχει δώσει εντολή να συνεχιστούν παρόμοιες επισκέψεις σε όλη την περιφέρεια όπου του δίνεται η δυνατότητα από τη μία να ακούσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα των πολιτών και από την άλλη να παρουσιάσει και τις λύσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί.

Ενεργειακή διπλωματία

Η εξωτερική πολιτική είναι για την κυβέρνηση το ισχυρό χαρτί κυρίως όσον αφορά τις συνεργασίες και τις δράσεις για την ενέργεια, δράσεις που θωρακίζουν τη χώρα και σε διπλωματικό επίπεδο.

Μεταρρυθμίσεις

Τέλος μεγάλη σημασία δίνει ο πρωθυπουργός και στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων όπως για παράδειγμα είναι η υπαγωγή των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, οι κινητές μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα κλπ.

Βέβαια υπάρχουν και τα δύσκολα, όπως είναι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση με τους αγρότες. Στόχος να κλείσει όσο το δυνατό γρηγορότερα το ζήτημα των αποζημιώσεων ενώ κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως από τις εργασίες στη Βουλή δεν θα προκύψουν ευθύνες για κυβερνητικά στελέχη.

Οι αποφάσεις για τον ανασχηματισμό

Δεν ξέρω αν θα περάσει στα Ζαγοροχώρια τις διακοπές των Χριστουγέννων ο πρωθυπουργός αλλά, σε όποιο βουνό και να πάει, εκεί θα αποφασίσει και για τις αλλαγές που θα κάνει στο κυβερνητικό σχήμα.

Η «γάτα» θεωρεί τον ανασχηματισμό σίγουρο καθώς ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει εδώ και καιρό σε στενούς του συνεργάτες πως θα ήθελε να δώσει μια νέα, τελευταία, ώθηση στο κυβερνητικό σχήμα πριν από τις εκλογές που όπως μας έχει πει το... κατοικίδιο θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027.

Με δεδομένο ότι θα χρειαστεί χρόνος να τρέξει το νέο σύστημα ο χρόνος πιέζει. Βέβαια ο τελευταίος -πριν από εκλογές- ανασχηματισμός δημιουργεί και ζητήματα, όπως τι θα κάνεις με όσους παραμείνουν στον πάγκο και σε αυτή την αλλαγή και πώς θα τους κινητοποιήσεις προεκλογικά, ιδιαίτερα μάλιστα αν δεν έχουν και μεγάλη προοπτική επανεκλογής.

Για τον ανασχηματισμό πάντως υπάρχουν δύο σκέψεις. Η μία θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει ριζικές αλλαγές σε επίπεδο υπουργών και η άλλη θέλει σάρωμα σε δεύτερο επίπεδο, δηλαδή υφυπουργών με στόχο την καλύτερη συνεργασία όλων.

