Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές

Τι έχει εκμυστηρευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνεργάτες του για τον ανασχηματισμό - Πώς θα επιδιωχθεί να βελτιωθεί η συνεργασία των υπουργών με τους υφυπουργούς

Δημήτρης Κοτταρίδης

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές

Από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή

Eurokinissi
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τέσσερις άξονες θα κινηθεί το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση δίνοντας έμφαση στην οικονομία, την περιφέρεια, την εξωτερική πολιτική με τα ενεργειακά και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Όσον αφορά την οικονομία ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι, από τη στιγμή που η μάχη κατά της ακρίβειας δεν πηγαίνει και τόσο καλά, η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και κυρίως των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο.

Σε αυτή τη λογική, μεταξύ άλλων εντάσσεται και η επιστροφή του ενοικίου που θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου αλλά και τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, μάλιστα, που θα ξεκινήσει στο τέλος του μήνα ίσως υπάρξουν και κάποιες θετικές εκπλήξεις.

Μαθαίνω επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθουσιάστηκε από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομοτηνή και έχει δώσει εντολή να συνεχιστούν παρόμοιες επισκέψεις σε όλη την περιφέρεια όπου του δίνεται η δυνατότητα από τη μία να ακούσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα των πολιτών και από την άλλη να παρουσιάσει και τις λύσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί.

Ενεργειακή διπλωματία

Η εξωτερική πολιτική είναι για την κυβέρνηση το ισχυρό χαρτί κυρίως όσον αφορά τις συνεργασίες και τις δράσεις για την ενέργεια, δράσεις που θωρακίζουν τη χώρα και σε διπλωματικό επίπεδο.

Μεταρρυθμίσεις

Τέλος μεγάλη σημασία δίνει ο πρωθυπουργός και στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων όπως για παράδειγμα είναι η υπαγωγή των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, οι κινητές μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα κλπ.

Βέβαια υπάρχουν και τα δύσκολα, όπως είναι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση με τους αγρότες. Στόχος να κλείσει όσο το δυνατό γρηγορότερα το ζήτημα των αποζημιώσεων ενώ κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως από τις εργασίες στη Βουλή δεν θα προκύψουν ευθύνες για κυβερνητικά στελέχη.

Οι αποφάσεις για τον ανασχηματισμό

Δεν ξέρω αν θα περάσει στα Ζαγοροχώρια τις διακοπές των Χριστουγέννων ο πρωθυπουργός αλλά, σε όποιο βουνό και να πάει, εκεί θα αποφασίσει και για τις αλλαγές που θα κάνει στο κυβερνητικό σχήμα.

Η «γάτα» θεωρεί τον ανασχηματισμό σίγουρο καθώς ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει εδώ και καιρό σε στενούς του συνεργάτες πως θα ήθελε να δώσει μια νέα, τελευταία, ώθηση στο κυβερνητικό σχήμα πριν από τις εκλογές που όπως μας έχει πει το... κατοικίδιο θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027.

Με δεδομένο ότι θα χρειαστεί χρόνος να τρέξει το νέο σύστημα ο χρόνος πιέζει. Βέβαια ο τελευταίος -πριν από εκλογές- ανασχηματισμός δημιουργεί και ζητήματα, όπως τι θα κάνεις με όσους παραμείνουν στον πάγκο και σε αυτή την αλλαγή και πώς θα τους κινητοποιήσεις προεκλογικά, ιδιαίτερα μάλιστα αν δεν έχουν και μεγάλη προοπτική επανεκλογής.

Για τον ανασχηματισμό πάντως υπάρχουν δύο σκέψεις. Η μία θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει ριζικές αλλαγές σε επίπεδο υπουργών και η άλλη θέλει σάρωμα σε δεύτερο επίπεδο, δηλαδή υφυπουργών με στόχο την καλύτερη συνεργασία όλων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Vodafone Ελλάδας: Η Μαρίνα Καταροπούλου, νέα Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Συγκρούσεις διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στη Διάσκεψη για το κλίμα - «Τα δάση μας δεν πωλούνται»

12:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις: «Μάχη» κορυφής στο ΣΕΦ - Η ώρα και το κανάλι

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπαν Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης για την ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δεκάδες μετανάστες «θεωρούνται νεκροί» έπειτα από ναυάγιο στα ανοιχτά της χώρας

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Μυστήριο με τις φωτογραφίες της με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ - Τις έσβησε από τα social media

12:31WHAT THE FACT

Μελέτη: Η κρυφή «έβδομη αίσθηση» των ανθρώπων - Τι είναι η απομακρυσμένη αφή

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιατρά: Χειροπέδες σε τέσσερις εξαιτίας... GPS - Έκλεψαν ελαιόπανα αλλά ήταν «παγιδευμένα» με συσκευή εντοπισμού

12:13ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέτρος Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Τι καθορίζει το μέλλον των υποδομών

12:11LIFESTYLE

Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο NOX ATHENS!

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη δηλώνει η Ρωσία - «Οι επαφές με Βρετανία δεν προχώρησαν»

12:04WHAT THE FACT

Αποδεικτικά στοιχεία: Αρχαίοι «κροκόδειλοι» σκαρφάλωναν στα δέντρα

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Μαζική ανάπτυξη του στρατού εν όψει της άφιξης του μεγαλύτερου αμερικανικού αεροπλανοφόρου

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 15χρονος στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό - Νεαροί τον έσυραν σε στενό και τον γρονθοκόπησαν

11:38ΚΥΠΡΟΣ

Ισχυρός σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Αναφορές για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

11:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το Βιετνάμ στην Ελλάδα για τα ακτινίδια: Το αγαπημένο φρούτο γίνεται εξαγώγιμο προϊόν στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

11:38ΚΥΠΡΟΣ

Ισχυρός σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Αναφορές για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιποθύμησε ο Όσκαρ κατά τη διάρκεια εργομετρικών - Σκέψεις για πρόωρο τέλος στην καριέρα του

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση - «Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;»

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Πράσινη «έκσταση» Σλούκα μετά το εξωπραγματικό ντεμπούτο του Φαρίντ - Φώναζε στα αποδυτήρια «Manimal»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιατρά: Χειροπέδες σε τέσσερις εξαιτίας... GPS - Έκλεψαν ελαιόπανα αλλά ήταν «παγιδευμένα» με συσκευή εντοπισμού

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ