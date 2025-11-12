Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης για Κυπριακό, ενεργειακά και εμβάθυνση συνεργασιών

Τον Πρόεδρο της Κυπριακή Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα προβούν σε δηλώσεις προς τον Τύπο.

Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου, που διεξάγεται στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023, στοχεύει στην περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, πέραν της εξωτερικής πολιτικής, όπου ο συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας είναι ήδη διαρκής.

Σημαντικό μέρος της ατζέντας θα αφιερωθεί και στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με επίκεντρο το Κυπριακό, μετά και την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επίσης, θα συζητηθεί η επικείμενη ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αναμένεται να αποτελέσουν και τα ενεργειακά, με φόντο τις πρόσφατες εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις επαφές του με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα, οι οποίες ενισχύουν τον γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι τομείς που θα τεθούν επί τάπητος περιλαμβάνουν το περιβάλλον, την Υγεία, την Παιδεία, τις μεταφορές, την ψηφιακή και στεγαστική πολιτική, την Πολιτική Προστασία, τη Δικαιοσύνη, τον πολιτισμό και φυσικά την εξωτερική πολιτική. Οι αρμόδιοι υπουργοί Ελλάδας και Κύπρου θα εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας, ανάληψης συντονισμένων δράσεων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Διαβάστε επίσης