Αίγυπτος: Τι είπε ο Χριστοδουλίδης στο σύντομο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι «οποιαδήποτε βοήθεια από τις ΗΠΑ ή από οποιαδήποτε άλλη χωρά που μπορεί να διαδραματίσει ρολό στο Κυπριακό είναι καλοδεχούμενη», αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Κατά τις επαφές του στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας που άπτεται της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης της Γάζας και του ανθρωπιστικού τομέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides , λαμβάνοντας υπόψη τις άριστες σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα γειτονικά κράτη, το γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, καθώς και την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας… pic.twitter.com/3yFV1m8nWu — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) October 13, 2025

Όπως είπε ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου Ειρήνης, στο Σαρμ ελ Σέιχ, πρόκειται για μια πρόταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία θα διαμορφωθεί «με μοναδικό στόχο να πράξουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας».

Στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλα τα γειτονικά κράτη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το κράτος-μέλος της ΕΕ στην περιοχή αλλά και την επερχόμενη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως πράξαμε τον Οκτώβριο του 2023 στο Παρίσι που πρωτοπαρουσιάσαμε την πρωτοβουλία μας για έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, κατά τη διάρκεια των επαφών μας, ενημερώσαμε και παρουσιάσαμε τρεις τομείς για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αναπτύξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έξι στον αριθμό, στη βάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου».

Όπως εξήγησε ο Κύπριος πρόεδρος είναι μια πρόταση, μια πρωτοβουλία που άπτεται έξι συγκεκριμένων προτάσεων σε τρεις τομείς: στους τομείς της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και του ανθρωπιστικού τομέα, «πάντοτε σε σχέση με την πρόταση, με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου».

