Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα

Με ένα βίντεο στο οποίο καταγράφονται οι κυριότερες στιγμές και συναντήσεις που είχε και τη λέξη «ειρήνη» να το συνοδεύει, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , έδωσε τη δική του ανασκόπηση της ιστορικής μέρας στη Μέση Ανατολή, αφού σήμερα (13/10) υπεγράφη η συμφωνία ειρήνης στη Γάζα , στην Αίγυπτο .

