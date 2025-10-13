Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε με μία λέξη τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Newsbomb

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με ένα βίντεο στο οποίο καταγράφονται οι κυριότερες στιγμές και συναντήσεις που είχε και τη λέξη «ειρήνη» να το συνοδεύει, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη δική του ανασκόπηση της ιστορικής μέρας στη Μέση Ανατολή, αφού σήμερα (13/10) υπεγράφη η συμφωνία ειρήνης στη Γάζα, στην Αίγυπτο.

