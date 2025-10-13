Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε με μία λέξη τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Με ένα βίντεο στο οποίο καταγράφονται οι κυριότερες στιγμές και συναντήσεις που είχε και τη λέξη «ειρήνη» να το συνοδεύει, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη δική του ανασκόπηση της ιστορικής μέρας στη Μέση Ανατολή, αφού σήμερα (13/10) υπεγράφη η συμφωνία ειρήνης στη Γάζα, στην Αίγυπτο.
