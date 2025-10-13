Ανάλυση BBC: Πώς ο Τραμπ παραβίασε τον χρυσό κανόνα των διαπραγματεύσεων για να πετύχει συμφωνία

«Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ», είπε σε πανηγυρικό τόνο σήμερα από την Αίγυπτο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια αποστροφή του λόγου του στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, απουσία πάντως τόσο του Ισραήλ όσο και της Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ειρηνευτική συμφωνία θα «καθορίζει κανόνες και κανονισμούς» και είναι «πολύ περιεκτική».

Το ζήτημα πλέον είναι με ποιον τρόπο θα βρει εφαρμογή.

Όπως ανέφερε ο Dominic Waghorn, συντάκτης διεθνών θεμάτων στο BBC, ήταν μια εξαιρετική μέρα γεμάτη έντονα συναισθήματα και έντονο δράμα, αλλά τελικά είδαμε μόνο την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, η οποία από πολλές απόψεις είναι η πιο εύκολη.

Η πρώτη φάση προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων, απελευθέρωση πολλών περισσότερων Παλαιστινίων που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές, μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και επανέναρξη της παροχής βοήθειας στη Γάζα. Ο στόχος επιτεύχθηκε, αν και η παροχή βοήθειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

“With the historic agreement we have just signed, those prayers of millions have finally been answered.”



US President Donald Trump took a victory lap in Sharm el-Sheikh, Egypt, signing the Israel-Hamas Gaza ceasefire deal in front of dozens of other world leaders. pic.twitter.com/NSXfJOfwcr — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2025

Όπως γράφει το BBC, ο Τραμπ και η ομάδα του παραβίασαν έναν από τους χρυσούς κανόνες των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή για να το πετύχουν αυτό: καμία συμφωνία μέχρι την τελική συμφωνία. Αντέστρεψαν τον κανόνα αυτό, πιέζοντας για μια σημαντική πρόοδο σε ό,τι μπορεί να συμφωνηθεί και δεσμευόμενοι να διευθετήσουν τα υπόλοιπα αργότερα.



Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα...

Και αυτό λειτούργησε, με την έννοια ότι οδήγησε σε μια θεαματική ημέρα επιτευγμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι ανέβαλε τα πιο δύσκολα ζητήματα, τα οποία τώρα εμφανίζονται στον ορίζοντα.

Αυτά περιλαμβάνουν το τι θα συμβεί με τη Χαμάς και αν πρέπει να αφοπλιστεί, τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής για τη διακυβέρνηση της Γάζας και την αποστολή μιας πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης για την παροχή ασφάλειας. Υπάρχουν σχέδια για ένα «συμβούλιο ειρήνης» που θα εποπτεύει τα πάντα, με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εάν υπάρξει πρόοδος σε όλα αυτά, ο ισραηλινός στρατός δεσμεύεται να αποσυρθεί περαιτέρω σε μια στενή ζώνη ασφαλείας στα όρια των συνόρων της Γάζας. Και τελικά, η ελπίδα είναι να συνεχιστεί η δυναμική προς τις συνομιλίες για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και μια «λύση δύο κρατών».

«Η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε απολύτως σαφές ότι πιστεύει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είπε ότι αυτή είναι «η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής». Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν όρια στις ειρηνευτικές του φιλοδοξίες, αναφέρει το BBC.



Ωστόσο, για να εκπληρωθεί η υπόσχεση της ρητορικής του, πρέπει να υπάρξει πρόοδος τουλάχιστον όσον αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας και την μεταβατική κυβέρνηση της Γάζας.

Διότι χωρίς αυτό, το κενό που άφησε η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού θα μπορούσε σύντομα να γεμίσει από τη Χαμάς. Τότε θα μπορούσε να συσπειρωθεί, να ανασυνταχθεί και σε κάποιο σημείο να επιστρέψει στη μάχη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκέντρωσε μια εντυπωσιακή συμμαχία χωρών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, οι οποίες φαινομενικά δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν το 21 σημείων σχέδιό του. Τώρα πρέπει να τις αξιοποιήσει για να δώσει στους κατοίκους της Γάζας μια εναλλακτική προοπτική στην οποία μπορούν να πιστέψουν. Χωρίς αυτό, η φιλόδοξη ρητορική του θα παραμείνει απλώς ρητορική, καταλήγει το βρετανικό δίκτυο.

In his opening remarks at the world leaders' summit on peace in the Middle East today in Sharm El-Sheikh, Egypt, President Trump praised the leaders of Egypt, Qatar and Turkey, thanking them each individually for their contributions to ending the war in Gaza. President Trump… pic.twitter.com/oGjhM6OBhf — CBS News (@CBSNews) October 13, 2025

