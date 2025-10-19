Κατεχόμενα: Το συγχαρητήριο μήνυμα Χριστοδουλίδη στον Ερχιουρμάν

Ο πρόεδρος της Κύπρου τόνισε τον σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων μέσω της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές

Newsbomb

Κατεχόμενα: Το συγχαρητήριο μήνυμα Χριστοδουλίδη στον Ερχιουρμάν
ΚΥΠΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τούφαν Ερχιουρμάν, τονίζοντας τον σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων μέσω της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές. Ο κ. Χριστοδουλίδης προσβλέπει σε συνάντηση με τον Ερχιουρμάν το συντομότερο δυνατόν.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να συμβάλλει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτηρίζει την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ως «κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Τονίζει ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολόκληρο το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη:

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν.

Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μία κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος – μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1: Η γνωστή «ασθένεια», άφησε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Νετανιάχου υποκύπτει στις πιέσεις Τραμπ - Επανέρχεται σε ισχύ η εκεχειρία

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0: Δοκάρι για την καλύτερη «Ένωση», χωρίς γκολ το ντέρμπι

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ

21:28ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία - Ουκρανός πρόεδρος: Είμαι έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις σε Μυτιλήνη και Σάμο μελών κυκλωμάτων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους

21:12ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 8 ροφήματα που «ρίχνουν» γρήγορα την αρτηριακή πίεση

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: Ισοπαλία στο "Κλεάνθης Βικελίδης¨, τάσεις "αυτοκτονίας" ο Παναθηναϊκός

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ο Ερχιουρμάν - Η πρώτη δήλωση Ερντογάν

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: «Άλωσε» το Άνφιλντ μετά από 9 χρόνια με γκολ του Μαγκουάιρ!

21:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατικός «μποναμάς» ύψους 600 εκατ. ευρώ για 2,5 εκατ. νοικοκυριά τον Νοέμβριο: Ποιοι θα τα μοιραστούν, πότε πληρώνονται

20:45ΚΥΠΡΟΣ

Κατεχόμενα: Το συγχαρητήριο μήνυμα Χριστοδουλίδη στον Ερχιουρμάν – Μήνυμα για επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Τα σκοτεινά σημεία, τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο 22χρονων - Περιμένουν τα κινητά να «μιλήσουν»

20:28WHAT THE FACT

Ποια εταιρεία δίνει 60.000 ευρώ μπόνους σε υπαλλήλους που αποκτούν παιδιά

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρηστική και παραληρηματική δήλωση Μπαχτσελί: Ζητά προσάρτηση του ψευδοκράτους στην Τουρκία

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Νίκολιτς και Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που ο δράστης πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων» – Δείτε βίντεο

19:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: Ο Λάμπρου «χτύπησε» στις καθυστερήσεις!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

21:28ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία - Ουκρανός πρόεδρος: Είμαι έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1: Η γνωστή «ασθένεια», άφησε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

21:12ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 8 ροφήματα που «ρίχνουν» γρήγορα την αρτηριακή πίεση

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Τα σκοτεινά σημεία, τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο 22χρονων - Περιμένουν τα κινητά να «μιλήσουν»

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0: Δοκάρι για την καλύτερη «Ένωση», χωρίς γκολ το ντέρμπι

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που ο δράστης πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων» – Δείτε βίντεο

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Δολοφονήθηκε ο 16χρονος, Τσέικ Τουρέ

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία αλά Arsène Lupin στο Λούβρο: Σε 4-7 λεπτά έκλεψαν κοσμήματα του Ναπολέοντα- Αυτά είναι τα κλεμμένα ανεκτίμητης αξίας - Βίντεο

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρηστική και παραληρηματική δήλωση Μπαχτσελί: Ζητά προσάρτηση του ψευδοκράτους στην Τουρκία

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Νετανιάχου υποκύπτει στις πιέσεις Τραμπ - Επανέρχεται σε ισχύ η εκεχειρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ