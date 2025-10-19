Κατεχόμενα: Το συγχαρητήριο μήνυμα Χριστοδουλίδη στον Ερχιουρμάν

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τούφαν Ερχιουρμάν, τονίζοντας τον σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων μέσω της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές. Ο κ. Χριστοδουλίδης προσβλέπει σε συνάντηση με τον Ερχιουρμάν το συντομότερο δυνατόν.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να συμβάλλει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτηρίζει την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ως «κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Τονίζει ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολόκληρο το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη:

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν.

Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μία κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος – μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».