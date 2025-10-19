Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

Ιστορική νίκη, με σχεδόν διπλάσια διαφορά, πέτυχε ο Τουφάν Ερχιουρμάν έναντι του ανθυποψήφιου του Ερσίν Τατάρ και εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των λεγόμενων «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν λαμβάνει ποσοστό 62,75% και ο Ερσίν Τατάρ 35,82%.

Στο πρώτο του μήνυμα, ο κ. Έρχιουρμαν έστειλε κάλεσμα ενότητας, λέγοντας πως «σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχουν ηττημένοι».

Σύμφωνα με τα «ανεπίσημα» τελικά αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκαν από τον «πρόεδρο» της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζερνταγ, μετά την καταμέτρηση και των 777 καλπών, ο Τουφάν Έρχιουρμαν έλαβε ποσοστό 62,76%, ο Ερσίν Τατάρ 35,81%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,33%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24%, ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ 0,22%, ο Αχμέτ Μποράν 0,14% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,19%.

Για πρώτη φορά η καταμέτρηση των ψήφων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο Ερχιουρμάν

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποστηρικτές του Έρχιουρμαν άρχισαν να πανηγυρίζουν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Πρώτες αντιδράσεις

Επτά υποψήφιοι διεκδίκησαν την «προεδρία», ωστόσο δύο είναι οι επικρατέστεροι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα, αναμένεται σκληρή μάχη μεταξύ του υποψήφιου του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP) και νυν ηγέτη της τ/κ κοινότητας Ερσίν Τατάρ και του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο κ. Τατάρ τάσσεται υπέρ της λύσης δύο κρατών, ενώ ο κ. Ερχιουρμάν υποστηρίζει την ομοσπονδιακή λύση.

Ο Ερχιουρμαν συνοδευόμενος από τη γυναίκα του προέβη στις πρώτες δηλώσεις, ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν. «Ευχαριστώ κάθε πολίτη του λαού μας. Ως Τουρκοκύπριοι, κερδίσαμε όλοι μαζί. Από εδώ, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου». Θεωρώ χρέος μου, είπε «να ευχαριστήσω τους εθελοντές του CTP, το TDP, και τον Σερντάρ Ντενκτάς. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους μου από το UBP, το DP, το YDP και τα άλλα κόμματα. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής είμαι ο "πρόεδρος" όλων των πολιτών μου, με πλήρη ουδετερότητα. Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, προηγούμαστε σε κάθε επαρχία. Είμαστε ένα σύνολο, η βούλησή μας είναι ενιαία. Η αδελφοσύνη μας νίκησε και η αδελφοσύνη μας δεν έχει διαρραγεί. Ενωθήκαμε, γίναμε ένα».

Κλείνοντας, κάλεσε όλους τους Τουρκοκύπριους σε μια κοινή γιορτή «για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την αδελφοσύνη μας». Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, διαβεβαίωσε πως θα ασκήσει τα καθήκοντά του, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών» και έδωσε τα συγχαρητήριά της στον κ. Ερχιουρμάν.

Ο Τορναρίτης χαιρετίζει «τη μεγάλη νίκη του φίλου, νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχουρμάν, στην ψηφοφορία - δημοψήφισμα στα κατεχόμενα» και δηλώνει πως αναμένει σύντομα «την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, στη βάση της ομοσπονδίας».

Ανάρτηση ΓΓ ΑΚΕΛ - Σύγχαρητήρια σε Ερχιουρμάν - Οι Τ/κ αποφάσισαν ομοσπονδία

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχουρμάν. Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης», έγραψε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου

