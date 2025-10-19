Νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ο Ερχιουρμάν - Η πρώτη δήλωση Ερντογάν

Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται «τα κυριαρχικά δικαίωμα και τα συμφέροντα» του ψευδοκράτους σε κάθε βήμα, διαμηνύει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν σε δήλωσή του με την οποία συγχαίρει τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπριών.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχάρη τον Ερχιουρμάν, ο οποίος αναδείχθηκε σήμερα ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και εξέφρασε την ελπίδα η επιλογή των τουρκοκυπιών να είναι ωφέλιμη για την Τουρκία και την περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την ελπίδα οι «εκλογές» στο ψευδοκράτος να είναι ωφέλιμες για τους τουρκοκυπρίους. «Ως πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσουμε πάντα να στεκόμαστε στο πλευρό» σας, τόνισε.