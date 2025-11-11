Μητσοτάκης από τον Σταθμό Αερίου Κομοτηνής: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο

«Ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων», τόνισε ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης από τον Σταθμό Αερίου Κομοτηνής: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής

Από τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής, που επισκέφθηκε σήμερα, κατά την επίσκεψή του στη Ροδόπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πρόσφατες διεθνείς συμφωνίες για τα ενεργειακά, τονίζοντας πως «η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο» και πως «αποδείξαμε έμπρακτα ότι ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων».

«Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Ο Σταθμός Συμπίεσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αυξάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος, αλλά, κυρίως, εξαγωγής περισσότερου φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονες μας.

Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πατρίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδας, ως την αφετηρία του κάθετου άξονα, της δυνατότητας, δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο, το οποίο θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που θα λέγεται από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τροφοδοτούμε forest η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και από τον ΔΕΣΦΑ και προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τον κ. Μητσοτάκη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανής, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ Κομοτηνής / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

