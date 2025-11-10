Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών - Τι ανάφερε για την βελτίωση των σχολικών υποδομών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρεκια της ομιλίας του

Στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών προς τιμήν των δωρητών του Σχεδίου Δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του υπογράμμισε ότι, αν και «δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πληγές της Θεσσαλίας, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στα έργα αποκατάστασης», προσθέτοντας πως «ο Daniel θα στοιχίσει στην ελληνική πολιτεία πάνω από 3 δισ. ευρώ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της βελτίωσης των σχολικών υποδομών, δηλώνοντας: «Αποδίδω τεράστια σημασία στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στα σχολεία. Με το Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” ανακατασκευάσαμε 431 σχολεία».

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι: «Στόχος μας είναι να φτάσουμε στα 2.000 σχολεία».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20.00 θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, στο Ωδείο Αθηνών, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού:

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά, το θυμούνται και ορισμένοι εκ των αρχηγών που ήταν μαζί μας, το τι αισθανθήκαμε την πρώτη φορά που πετάξαμε πάνω από την πλημμυρισμένη Θεσσαλία.

Ερχόμαστε τότε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή, απότοκο της κλιματικής κρίσης, την οποία κλήθηκε ποτέ η χώρα μας να διαχειριστεί.

Είναι αδύνατον να σας περιγράψω την ένταση των συναισθημάτων όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο ήταν πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδος αλλά και για τα δεδομένα της Ευρώπης.

Και θέλω σε αυτή τη χρονική συγκυρία να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους διασώστες μας.

Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα από αυτήν την πρωτοφανή καταστροφή οφείλεται πρώτα και πάνω απ’ όλα σε εσάς και θα ήθελα να τους υποδεχτούμε με ένα θερμό χειροκρότημα.

Αμέσως αφότου αποκτήσαμε μια πρώτη αίσθηση του μεγέθους της καταστροφής που έπρεπε να διαχειριστούμε, ήταν προφανές σε εμένα ότι θα έπρεπε να αθροίσουμε δυνάμεις, εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των μεγάλων δωρητών μας, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτήν την πρωτοφανή καταστροφή.

Θυμάμαι όταν πρωτοτηλεφώνησα στη Μελίνα (Τραυλού), ζητώντας τότε τη στήριξή της και τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η απάντηση ήταν αμέσως θετική. Μαζεύτηκαν πολύ γρήγορα 50 εκατομμύρια.

Το αποτέλεσμα αυτής της δωρεάς παρουσιάστηκε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στο βίντεο το οποίο είδαμε.

Θα έλεγα ότι αυτή η συμμετοχή μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κινηθούμε και με ρυθμούς οι οποίοι ήταν πρωτόγνωροι για τα δεδομένα του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι δωρεές αυτές συντονίστηκαν τότε από το Υπουργείο Υποδομών σε συνδυασμό με την υποστήριξη των κτιριακών υποδομών μας επέτρεψαν με μεγάλη ευελιξία και με ταχύτητες ιδιωτικού τομέα, αλλά με προδιαγραφές οι οποίες τέθηκαν πάντα από το Ελληνικό Δημόσιο να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σχολεία και να τα ξαναφτιάξουμε πολύ καλύτερα από ό, τι ήταν πριν.

Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση, μεγαλύτερη χαρά για όλους εμάς από το να βλέπουμε τα χαμογελαστά πρόσωπα παιδιών, δασκάλων, καθηγητών που αισθάνονται αφενός ότι η πολιτεία δεν τους ξέχασε, ότι στάθηκε κοντά τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Να ακούμε από τα λόγια των νέων παιδιών για τη σημασία της έννοιας της αλληλεγγύης, για το πώς οι κοινωνίες, οι τοπικές αλλά και σε εθνικό επίπεδο οφείλουν να συνενώνονται για να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και για το πώς τελικά ναι, μπορούμε όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι να ξεπερνούμε οποιαδήποτε δυσκολία ως χώρα.

Δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πληγές της Θεσσαλίας. Και δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αυτό αν λάβει κανείς υπόψη το μέγεθος της καταστροφής. Έχουν γίνει όμως πολλά και ως προς τη στήριξη των εισοδημάτων των πληγέντων και ως προς τα σημαντικά έργα αποκατάστασης των βασικών υποδομών, τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί. Σιδηροδρομικά οδικά έργα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και κατασκευάζονται.

Αλλά για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, ο Daniel θα στοιχίσει στην ελληνική πολιτεία τελικά παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, για να έχουμε μια αίσθηση του μεγέθους, της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασης των υποδομών, αλλά και στήριξης του εισοδήματος και της επαγγελματικής διαδρομής των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν.

Αυτή όμως είναι υποχρέωση της πολιτείας να στέκεται κοντά στους συμπολίτες μας όταν μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Και θέλω να σας πω επίσης ότι αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέχουμε τόσο μεγάλη στήριξη στη Θεσσαλία, είτε θα το κάναμε κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις σε άλλες πτυχές της πολιτικής μας.

Το έργο μας λοιπόν ως προς την Θεσσαλία ακόμα προφανώς δεν έχει τελειώσει, αλλά σήμερα νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε όλοι πιο αισιόδοξοι, πιο χαμογελαστοί, να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε όταν το κράτος, η κοινωνία των πολιτών, οι μεγάλοι μας ευεργέτες, μπορούν πραγματικά να συνεργάζονται για το κοινό καλό.

Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνεία στον ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του ελληνικού Εφοπλισμού διαχρονικά και να ζητήσω βέβαια, αγαπητή μου Μελίνα, και τη διαρκή και συνεχιζόμενη στήριξή σας, διότι υπάρχουν πάντα ανάγκες. Οι ανάγκες είναι πάντα περισσότερες από τις δυνατότητες μας, αλλά νομίζω ότι σε κάθε κρίσιμη ιστορική καμπή πρέπει να αντλούμε δύναμη και από τους ευεργέτες του παρελθόντος, οι οποίοι κατέθεσαν το δικό τους πλούτο στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος.

Και νομίζω ότι αυτή είναι πια μια υποχρέωση η οποία πρέπει να διέπει συνολικά την ελληνική κοινωνία, ξεκινώντας από αυτούς οι οποίοι με τόσο μεγάλη επιτυχία μπορούν και πλέουν στα πέρατα του κόσμου και με αυτό τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική ναυτιλία να σημειώνει πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Για τις κτιριακές υποδομές των σχολείων

Θέλω επίσης κλείνοντας να κάνω μια ξεχωριστή μνεία, μιας και είμαστε εδώ και μιλούμε για νέα σχολεία, στη σημασία την οποία αποδίδω στις σύγχρονες κτιριακές υποδομές των σχολείων μας, των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, των Γυμνασίων, των Λυκείων μας, των Ειδικών Σχολείων, των Επαγγελματικών Λυκείων.

Το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και το συνολικό του ύψος θα φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μας έδωσε ήδη τη δυνατότητα να ανακατασκευάσουμε σε πρώτο χρόνο 431 σχολεία. Αυτά έγιναν μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε και η συνολική δυνατότητά μας θα είναι να φτάσουμε έως τα 2.000 σχολεία, κυρία υπουργέ ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια χώρα η οποία έχει ένα σχετικά παλιό κτιριακό δυναμικό ως προς τα σχολεία.

Η χαρά όμως στην οποία παίρνω και να θέλω να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, από τα χαμογελαστά πρόσωπα των νέων παιδιών που θα μπουν σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι βαμμένο, θα έχει προσβάσιμες τουαλέτες, θα έχει ωραίους χώρους άθλησης για να μπορείτε να βγείτε, να παίζετε στα διαλείμματα, θα μπορεί να έχει διαδραστικούς πίνακες, θα μπορεί να έχει σύγχρονο internet.

Αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωση την οποία έχουμε απέναντι στη νέα μας γενιά, αλλά και απέναντι στους δασκάλους και τους καθηγητές, οι οποίοι και αυτοί παίρνουν τη δική τους ξεχωριστή δύναμη όταν βλέπουν ότι το κράτος ασχολείται με τις υποδομές της δημόσιας εκπαίδευσης.

Να κλείσω λοιπόν λέγοντας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και να πω καλή συνέχεια.

Καλή συνέχεια με την έννοια του ότι όπως είπαμε δεν σταματάμε εδώ και προσβλέπουμε στην διαρκή σας στήριξη σε άλλα σημαντικά έργα, ώστε το αποτύπωμα της Ένωσης να μην περιοριστεί μόνο στην πολύπαθη Θεσσαλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

