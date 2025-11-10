Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κομοτηνή

Το Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Newsbomb

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κομοτηνή
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Το πρωί ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατήγγειλε απειλές με... κηδειόσημο που αναρτήθηκε σε όλη την Κρήτη

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες: Πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

19:21WHAT THE FACT

Αβοκάντο: Πώς θα το διατηρήσετε φρέσκο είτε κομμένο είτε ολόκληρο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους επειδή «ένιωσαν απειλή» - Ο ένας ήταν ανήλικος

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από τον Άλιμο

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για εμφάνιση λύκου σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια - Προειδοποίηση ότι το ζώο είναι πεινασμένο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Καταδικάστηκε 19χρονος που προκάλεσε τον θάνατο του κολλητού του σε τροχαίο - Είχε αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης μία ημέρα πριν

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Πέθανε ο ιδρυτής της ρωσικής Sots Art, Έρικ Μπουλάτοφ, σε ηλικία 92 ετών

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη στην Αττική

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η ανάλυση Λανουά για τα πέναλτι του Ολυμπιακού και τα ακυρωθέντα τέρματα της ΑΕΚ

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κομοτηνή

18:36WHAT THE FACT

Ένα παράξενο μέταλλο υπόσχεται να τροφοδοτήσει τον πλανήτη - Είναι πολυτιμότερο του χρυσού

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Παρελθόν από τον πάγκο ο Βόκολος

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - Έξι νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ψαροντουφέκας ανακάλυψε εντυπωσιακό άγαλμα στον βυθό

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Προσωρινά ελεύθερος έπειτα από 20 ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - Οι περιοριστικοί όροι

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ